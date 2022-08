Entwickler kündigte das „polierteste Madden seit Langem“ an – Spieler auf Steam zerreißen das Spiel

Das Football-Game Madden 23 wurde von einem Entwickler als „polierteste Madden seit Langem“ bezeichnet. Nach dem Release am 19. August 2022 stellte sich nun jedoch heraus, dass Spieler auf Steam und metacritic absolut unzufrieden sind mit dem neuesten Teil der Football-Spielreihe.

Am 19. August 2022 hatte das neueste Spiel von EAs Football-Spielreihe seinen Release. Der Senior Producer Clint Oldenburg hatte es damals beim US-Onlinemagazin IGN folgendes über das kommende Madden 23 gesagt:

„Wir sind sehr zuversichtlich, dass unser Spiel für Madden 23 die polierteste Version von Madden sein wird, die wir seit Langem hatten. Ich werde nicht sagen, dass es perfekt sein wird, aber ich werde sagen, dass das Team immer noch danach strebt, Perfektion zu erreichen, so schwer das auch zu erreichen sein mag. Genau das ist unser Ziel. Ausfeilen ist unsere oberste Priorität, und wir wissen, dass wir unsere Ziele nicht erreichen können, wenn unsere Spieler glauben, dass unser Spiel ein fehlerhaftes Erlebnis sei“.

Jedoch hagelt es inzwischen Kritik von den Spielern. Auf metacritic erhält das Spiel überwiegend negative Spielerwertungen und auf Steam dienen selbst positive Reviews zur Kritik des Spiels. In erster Linie werden Bugs und Glitches im Gameplay als Grund genannt (via metacritic & Steam).

Sogar die positiven Reviews kritisieren Madden 23

Was sind die Kritikpunkte der Spieler? Anscheinend besitzt Madden 23 noch zahlreiche Glitches und Bugs, die vielen Spielern den Spaß am Game vermiesen. Zudem sind viele der Meinung, das Franchise liefere seit Jahren immer dieselben Games, was sie auf Dauer langweile. Häufiger beschweren sich Spieler außerdem, dass es kein Next Generation Feature in der PC-Version des Spiels gebe.

Ein reddit-User teilte zum Beispiel einen kuriosen Glitch in Madden 23, in dem mitten im Spielfeld ein weiterer Raum stand:

Wie sieht die Situation auf Steam aus? Auch auf Steam hagelt es Kritik zu Madden 23. Von 350 Rezensionen sind gerade einmal 30 % der Rezensionen positiv (via steam.com).

Und selbst in den „positiven“ Reviews kritisierten viele das Spiel: „Dieses Spiel ist schrecklich. Ich dachte, unter all den negativen Kritiken würde diese positive deine Aufmerksamkeit erregen. Wenn du nach einem Grund suchst, dieses Spiel zu kaufen. Tu es nicht“ (User Kevin_M2).

Ein anderer User schreibt in einem „positiven Review“: „Wenn du nach einer Enttäuschung suchst, wirst du nicht enttäuscht sein, wenn du enttäuschst wirst“ (User Big Iron).

Wie wird das Spiel auf metacritic bewertet? Blickt man auf die Bewertungen der Seite metacritic, so schneidet das Spiel in der PC-Version bei den User-Reviews mit einem Score von 0.8 grottenschlecht ab. Von 19 abgegeben Stimmen sind 18 negativ. Gerade einmal 1 ist positiv (Stand: 29. August 2022).

Man muss dazu sagen, dass metacritic aufgrund der geringen Anzahl an Stimmen noch kein aussagekräftiges Voting für die PC-Version des Spiels darstellt. Jedoch spricht die Kritik auf Steam bereits für sich.

