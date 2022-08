Amazon kauft angeblich Gaming-Riesen EA und gibt es noch heute bekannt

Gerade gehen Gerüchte um, dass Amazon den Publisher Electronic Arts (FIFA 23, Battlefield 2042, Apex Legends, Die Sims 4) gekauft haben soll. Noch heute soll Amazon den Kauf von EA angeblich bekannt geben. MeinMMO erklärt euch, was dahinter steckt.

Aktuell gehen die Gerüchte um, dass Amazon den Spielepublisher Electronic Arts (EA) gekauft haben soll. Nach dem geplanten Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft und dem Kauf von Bungie durch Sony wäre das der nächste Milliarden-Deal in der Welt des Gamings.

Das berichtete die große Seite „USAToday“ unter Bezugnahme auf GLHF.

Electronic Arts sucht angeblich schon länger nach Käufer

Angeblich sucht der Publisher schon länger nach möglichen Käufern oder nach der Option einer Fusion. Berichten zufolge hat auch Apple Gespräche mit EA über einen Kauf des Gaming-Riesen EA geführt, wie etwa die Online-Seite Puck berichtet. Auch Disney und Amazon sollen bereit Gespräche mit EA über einen möglichen Kauf geführt haben.

Bereits im Mai 2022 hatte es Gerüchte gegeben, dass Comcast-NBCUniversal habe EA übernehmen wollen. Doch hier soll es am Preis und anderen Dingen gescheitert sein. EA hatte damals erklärt, dass man „Gerüchte und Spekulationen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen“ nicht weiter kommentieren wolle.

Wir berichteten auf MeinMMO im Mai 2022 über diese Gerüchte:

EA steht angeblich zum Verkauf – Macher von FIFA 22 und Apex Legends suchen wohl riesigen Käufer

Was sind das für aktuelle Gerüchte? Angeblich soll jetzt Amazon Electronic Arts gekauft haben. Diese Neuigkeit soll im Laufe des heutigen Tages, am 26.8., verkündet werden. Eine offizielle Bestätigung für den Kauf gibt es noch nicht. Von der Übernahmen berichtet etwa die Online-Seite usatoday.

Was bedeutet könnte der Kauf bedeuten? Der Kauf von EA könnte für Amazon jede Menge Potential bedeuten. So besitzt EA die Rechte an großen Reihen wie Mass Effect, Dragon Age oder Dead Space – dazu haben sie mit der Reihe „FIFA“ einen Mega-Seller, mit Apex Legends einen aktuellen Top-Shooter im Programm und mit Battlefield eine kriselnde, aber große Shooter-Marke.

Amazon steckt schon länger viel Geld in die Entwicklung von Spielen und hatte etwa mit New World ein großes MMORPG veröffentlicht und mit Lost Ark ein MMO nach Europa gebracht. Außerdem investiert der Versandriese derzeit viel Geld in Eigenproduktionen für seinen Video-Streamingdienst und bekäme mit der Üerbnahme von EA Zugriff auf viele spannende Marken. Das aktuelle Großprojekt von Amazon für Prime ist aktuell die neue Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht.“

Wir von MeinMMO haben EA um ein Statement zu den Gerüchten gebeten. Wir updaten den Artikel, wenn wir Genaueres wissen.