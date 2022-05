EA steht angeblich zum Verkauf – Macher von FIFA 22 und Apex Legends suchen wohl riesigen Käufer

Wie aus US-amerikanischen Medienberichten hervorgeht, sucht EA wohl einen Käufer. Electronic Arts, der Publisher und Entwickler von Spielen wie FIFA 22 und Apex Legends , würde angeblich am liebsten von Mega-Konzernen wie Apple oder Disney aufgekauft werden. MeinMMO sagt euch, was dahintersteckt.

Wie die amerikanische Webseite Puck berichtet, ist EA in Gesprächen mit mehreren Großkonzernen wie Disney, Apple und Amazon. Der Macher von FIFA, Battlefield und Apex Legends möchte aufgekauft werden oder mit Firmen wie NBCUniversal fusionieren.

Zwar ist derzeit keine fixe Abmachung getroffen, dennoch sind die Pläne von EA wohl sehr konkret – ebenso wie der Wunsch, einen Deal klarzumachen.

EA erkennt Industrie-Trend von großen Käufen und Konsolidierungen

Was wird berichtet? Dylan Byers von Puck berichtet von den konkreten Plänen von EA und deren CEO, Andrew Wilson:

In den letzten Jahren, in denen Medienunternehmen ein größeres Interesse an der schnell wachsenden Spieleindustrie gezeigt haben, haben [Andrew] Wilson und Electronic Arts Gespräche mit einer Reihe verschiedener potenzieller Käufer geführt, darunter Disney, Apple und Amazon. Mehrere Quellen, die mit diesen Gesprächen vertraut sind, sagen, dass EA hartnäckig auf einen Verkauf drängt und durch den Microsoft-Activision-Deal ermutigt worden ist. Andere sagen, dass EA in erster Linie an einer Fusionsvereinbarung interessiert ist, die es Wilson erlauben würde, als Chief Executive des kombinierten Unternehmens zu bleiben. Dylan Byers für Puck

Vorzugsweise würde Andrew Wilson also in einer Führungsrolle bleiben. EA soll aber in einen noch größeren Konzern eingebunden werden – durch einen Verkauf oder eine Fusionierung.

Gegenüber Kotaku sagte EA-Sprecher John Reseburg in einer Stellungnahme, dass sie „keine Gerüchte und Spekulationen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen kommentieren“.

Was könnte der Grund sein? Wie Byers sagt, stehen dieses Bemühen von EA wohl im Licht eines neuen Trends in der Gaming-Industrie. Immer mehr Entwickler und Publisher werden aufgekauft und fusioniert.

Namhafte Beispiele:

Noch im Februar teilte EA mit, dass es lieber kaufen möchte, statt gekauft zu werden. Seitdem hat sich der Plan offenbar verändert. Beyers berichtet, dass Wilson schon im März auf Disney zugegangen ist, um einen „bedeutsameren Deal klarzumachen als Lizenzierungen.“

Diese Aussage ist besonders auffällig, weil EA namhafte Lizensierungs-Aufträge verloren hat. Zwar sind viele Star-Wars-Spiele von EA in der Entwicklung, und Star Wars gehört inzwischen Disney. Doch erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass EA in Zukunft Fußball-Spiele ohne die FIFA-Lizenz veröffentlichen wird.

EA und FIFA trennen sich nach 30 Jahren – Wird es jetzt besser?

Was bedeutet das für die Mitarbeiter? Wie auch immer die Zukunft von EA aussehen mag, eine große Sorge im Zusammenhang mit der Konsolidierung ist die Frage, wie sie sich letztendlich auf die Mitarbeiter dieser Unternehmen auswirken wird.

Wie Kotaku berichtet, sollen schätzungsweise 200 Kundendienstmitarbeiter entlassen werden. „Nach Angaben von vier der betroffenen Mitarbeiter wird ihre Arbeit an billigere Drittanbieter in Rumänien und Indien ausgelagert“, schreibt Kotaku.

Auch das könnte ein Anzeichen dafür sein, dass EA sich für potenzielle Käufer attraktiver machen will.

Die Gaming-Industrie befindet sich also allgemein in einer sehr turbulenten Phase. Auch ein neuer Trend, in denen Mitarbeiter von Gaming-Entwicklern Gewerkschaften gründen, zeigt das:

Erste Gewerkschaft großer Videospiel-Firmen in den USA gegründet – Das steckt dahinter