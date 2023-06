Reddit down: Fast 5.000 Subreddits fahren aus Protest runter – Welche sind betroffen?

Im Juni 2023 startet die nächste Runde von Find Your Next Game. Hier stellen wir euch neue Spiele im Stream und auf unseren Webseiten vor.

Sie wendet sich zudem mit Handlungsvorschlägen an die Reddit-Nutzer und motiviert sie, sich bei Reddit zu beschweren oder die Reddit-App negativ zu bewerten. „Verbreitet die Nachricht. Verursacht Unruhe in verwandten Subreddits. Macht es zu einem Meme, macht es „spicy“, schreibt sie.

Einige werden nach 48 Stunden wieder zurückkehren, während andere dauerhaft verschwinden werden, es sei denn, das Problem wird angemessen behoben. Viele Moderatoren können ihre Arbeit aufgrund der schlechten Tools in der offiziellen App nicht mehr ausführen. Diese Entscheidung fällen wir nicht leichtfertig. Wir tun, was wir tun, weil wir Reddit lieben und fest davon überzeugt sind, dass diese Änderung es unmöglich machen wird, das zu tun, was wir lieben.

In den Kommentaren schließen sich viele weitere Moderatoren an. Einer schreibt: „Wir werden uns solidarisch anschließen und vorübergehend offline gehen.“

Was passiert auf Reddit? Am 12. Juni werden zahlreiche Subreddits auf den privaten Modus gestellt. Das bedeutet, dass Personen, die den Subreddits nicht folgen, keinen Zugriff auf sie haben. Mittlerweile haben sich über 4800 Subreddits angeschlossen.

Worüber ärgert sich die Community? Die Nutzer werden beim Lesen durch zahlreiche Werbeanzeigen gestört, was mithilfe von Apps wie Apollo umgangen werden konnte. Aber nicht nur das, denn zusätzlich bieten diese Apps wohl praktische Moderationstools (via Kotaku ).

Damit könnte es jetzt aber vorbei sein, denn: Für den Zugriff auf die Daten soll eine Gebühr anfallen. Und die sei so hoch, dass sie die Drittanbieter-Apps verdränge (via Kotaku ).

