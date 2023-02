Jasmin “Gnu” (33) ist schon seit 2015 auf YouTube und Twitch unterwegs und gehört zu den größten deutschsprachigen Gaming-Influencerinnen. Sie sprach bereits in der Vergangenheit offen über Sexismus in der Gaming-Branche, jetzt kritisiert Gnu in einem besonderen Video die Sexualisierung von Streamerinnen auf Plattformen wie reddit.

Was ist das für ein Video? Am 5. Februar veröffentlichte die YouTuberin auf ihrem Dritt-Kanal Jasmin Gnu ein Video, in dem sie die Sexualisierung von Streamerinnen, insbesondere auf reddit, kritisiert. Für dieses wichtige, aber für sie auch schwierige Thema, holte sie sich die Unterstützung von 4 Meinungs-YouTubern:

Dazu kommt noch die “Hacktivistin” Nella, eine Spezialistin für Cyber-Security (via Twitter).

Streamerinnen werden gegen ihren Willen öffentlich sexualisiert

Die Sexualisierung von Streamerinnen ist leider nichts Neues: Oft werden Clips angefertigt, sobald eine Streamerin aufsteht oder ihr Körper für einen Augenblick zu sehen ist.

Das endet aber nicht auf Twitch: auf reddit gibt es Communities, in denen unter anderem solche Aufnahmen verbreitet und diskutiert werden. Unter eigentlich harmlosen Bildern und Videos gibt es dort oft ziemlich eklige Kommentare, in denen die Streamerinnen stark sexualisiert werden.

Deutsche Streamerin hat Spaß am Heimwerken auf Twitch, bis sie sieht, was für Clips ihre Zuschauer machen

Auf reddit tun sich noch weit tiefere Abgründe auf: So werden Rollenspiele betrieben, in denen Nutzer die Rolle einer Streamerin einnehmen und sexuelle Fantasien ausleben. Manche reddit-User verwende Autogramm-Karten von Streamerinnen als Masturbations-Vorlagen und posten Bilder des Resultats – dies sei besonders kränkend, da manche dieser Autogramme nur auf Community-Treffen verfügbar gewesen seien, so Gnu:

Für mich persönlich sehr schmerzhaft […], da ich die Person höchstwahrscheinlich face-to-face gesehen habe und dann öffentlich so erniedrigt zu werden, ist echt nicht schön.

Andere photoshoppen die Gesichter von Streamerinnen in pornografische Bilder oder stellen mithilfe von KI täuschend echte Fälschungen her, sogenannte Deepfakes. Diese Fakes werden dann kostenlos zur Verfügung gestellt oder verkauft.

Diese Auswirkungen hat das auf die Betroffenen: Gnu berichtet, wie sehr ihr die ständige Sexualisierung bereits zugesetzt habe. So habe sie eine zeitlang nur weite Kleidung im Stream getragen, um ihre Figur zu verbergen.

Als auch das nichts gebracht habe, habe sie “kapituliert”. Ärgerlich sei, dass es immer wieder Menschen gebe, die das Thema kleinreden würden, dabei seien sie meistens gar nicht betroffen. Für die Betroffenen, vor allem jüngere Menschen, sei es aber sehr belastend, gerade, wenn sie zum ersten Mal damit konfrontiert würden.

Website mit gefälschten Aufnahmen großer Twitch-Streamerinnen taucht auf – „Das sollte nicht Teil des Jobs sein“

reddit ist die ideale Anlaufstelle

Gnus Kritik: reddit setze seinen Usern gefühlt überhaupt keine Grenzen – in den Foren könnten sexuelle und sogar gewalttätige Fantasien ungehindert besprochen werden. Was es mit reddit auf sich hat, arbeitet der Parabelritter in seinem Beitrag zum Video auf.

So sei reddit letztlich ein Abbild unserer Gesellschaft – mit allen Licht- aber auch Schattenseiten. Auf der Plattform sei viel Gutes möglich und auch schon passiert, aber genau so gibt es dort auch Raum für Schlechtes.

[Wir sehen], dass das Problem von reddit in der DNA von reddit steckt. Das Geheimrezept von reddit war immer, dass man es sich frei entfalten lässt, aber das ging dann eben irgendwann so weit, dass es allgemein wirkt, als ob die Plattform keine richtige Kontrolle über sich selbst hat – oder überhaupt über sich selbst haben will.

Parabelritter führt den Fall von Ellen Pao an, der ehemaligen CEO von reddit. Sie war 2015 zurückgetreten, nachdem es massive Nutzer-Proteste gegen ihre Entscheidungen gegeben hatte, kontroverse Subreddits zu sperren.

Zudem waren auf reddit bereits 2017 Nacktbilder von prominenten Frauen veröffentlicht worden. Die Plattform soll daraus zwar Konsequenzen gezogen haben, welche aber offenbar nicht weit genug gehen. Schließlich betrifft das gleiche Problem nun zahlreiche Content Creatorinnen.

Das ganze Video könnt ihr euch hier anschauen:

Das Internet ist kein rechtsfreier Raum

Was kann man dagegen tun? Tatsächlich werden derartige Handlungen wie das Fälschen und Verbreiten von Nacktbildern als digitale Gewalt eingestuft und sind als solche strafbar – Tätern drohen hohe Geld- und sogar Freiheitsstrafen. Darüber hinaus müssen Plattformen wie YouTube und reddit selbst tätig werden, wenn sie auf solche Inhalte hingewiesen werden.

Der YouTuber AlphaKevin hat sich für Gnu undercover in diversen Subreddits umgesehen und auch Kontakt zu Usern hergestellt. Besonders erschreckte ihn bei seiner Recherche, wie jung einige der Frauen und Mädchen waren, die eine so starke Sexualisierung erlebten – einige der Betroffenen waren sogar minderjährig.

Wer steckt dahiter? Mithilfe der Hacktivistin Nella konnten die Identitäten einiger Nutzer festgestellt werden, die auf reddit sexualisierte Inhalte verbreiteten. Darunter sollen ein Lehramts-Student und ein Webdesigner gewesen sein. Ihnen drohen nun Konsequenzen.

Das rät Gnu Betroffenen: Strafbare Inhalte sollten nicht vorschnell gelöscht sondern unbedingt dokumentiert werden. Anschließend sollte man sofort zur Polizei oder zu einem Anwalt damit gehen. Außerdem warnt sie davor, zu jung mit Social Media anzufangen.

Sexismus in der Gaming-Branche: „Ich dachte, dass das dazugehört“