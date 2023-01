Die deutsche Streamerin Melanie “Sana” (27) zeigt auf Twitch normalerweise Story-Games, aber auch League of Legends und Teamfight Tactics. Im Januar 2022 hatte sie jedoch ein besonderes Projekt: Sie gestaltete ihr Streaming-Zimmer um und hatte auch viel Spaß dabei. Einige Zuschauer nutzten die Streams jedoch für etwas ganz anderes.

Was waren das für Streams? Sana ließ ihre Zuschauer daran teilhaben, wie sie ihr Streaming-Zimmer aufhübschte. So machte sie etwa aus einer einfachen Ikea-Kommode ein individuelles Einzelstück (via Twitter).

Bei diesen Heimwerker-Streams hatte sie viel Spaß, plante schon die nächsten Projekte. Angesichts der Clips, die ihre Zuschauer produzierten, ist ihr nun aber erstmal die Lust vergangen.

Clips sind kurze Aufnahmen, die aus Streams auf Twitch geschnitten werden. Diese Videos sind oft aus dem Zusammenhang gerissen und können online ein seltsames Eigenleben entwickeln:

Zuschauer rücken den Körper der Streamerin in den Fokus

Welche Clips waren das Problem? Wie Sana auf Twitter mitteilte, seien noch nie so viele Clips von ihrem Hintern gemacht worden, wie bei den Heimwerker-Streams. Das könne sie gar nicht verstehen, schließlich habe sie ganz normale Kleidung getragen.

Nun, so die Streamerin, habe sie keine Lust mehr, so ein Projekt nochmal zu machen. Das ist wohl besonders frustrierend, weil ihr die Streams so viel Spaß machten und sie schon die nächsten Ideen hatte. Wir haben euch die Tweets hier eingebunden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Clips könnten in einschlägigen Foren landen

Warum macht man sowas? In den Kommentaren auf Twitter gibt es Unverständnis, wer solche Clips anfertigt und aus welchen Gründen. Das sei nicht lustig und die Verantwortlichen wären wohl Leute, die nichts Besseres zu tun hätten und einfach niemals vor die Tür kämen.

Ein Twitter-Nutzer hat jedoch eine Vermutung: solche Aufnahmen würden in nicht-jugendfreien Communitys auf reddit und Co. landen (via Twitter).

Kann man etwas dagegen tun? Den Kommentaren auf Twitter nach fänden viele es schade, wenn sich Sana durch die Handlungen einiger weniger den Spaß an ihren Heimwerker-Projekten nehmen lassen würde.

Twitch-Kollegen empfehlen, die Clip-Funktion einzuschränken. In den Einstellungen können Streamer auswählen, wie lange Follower schon dabei sein müssen, um einen Clip erstellen zu dürfen, oder die Funktion ganz abstellen. Auch auf zahlende Abonnenten kann die Funktion eingegrenzt werden.

Genau das will Sana jedoch eigentlich nicht: Wenn das Clippen an Subs geknüpft werde, würden damit Mitglieder der Community bestraft, die gar nichts gemacht hätten.

Leider seien viele der Verantwortlichen auch bereits seit längerer Zeit Follower gewesen. In diesem Fall hätte es also nichts gebracht, Clips nur den neueren Followern zu verwehren (via Twitter).

Es bleibt wohl nur die Möglichkeit, die Clip-Funktion für bestimmte Streams einzuschränken, bei denen man bereits im Voraus mit unangebrachten Clips rechnet.

Die reddit-Communitys, von denen da die Rede ist, gibt es tatsächlich. Eine der größten Streamerinnen Deutschlands machte schon eine derartige Entdeckung: Nutzer teilten Fotos von ihr und verbreiteten dazu sexuelle Fantasien. Einige Leute meinen aber, da müsse sie eben drüber stehen.

Eine deutsche Twitch-Streamerin entdeckt ein sehr ekliges Forum über sich selbst: „Ihr macht mich krank“