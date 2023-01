Die Twitch-Streamerin Neuro-sama erregte im Dezember 2022 großes Aufsehen, denn hinter dem niedlichen Anime-Avatar steckte kein Mensch, sondern eine künstliche Intelligenz. Nun wurde der Kanal des Entwicklers gesperrt.

Wer oder was ist Neuro-sama? Bei Neuro-sama handelt es sich um eine KI, die als VTuberin auf Twitch auftritt. Der Entwickler Vedal987 erschuf sie 2019, um das Rhythmus-Spiel osu! zu zocken. Im Dezember 2022 wurde die KI neu gestartet: Sie bekam eine Persönlichkeit verpasst und konnte mit ihren Zuschauern interagieren.

Innerhalb von 30 Tagen konnte der Kanal von Vedal987, auf dem Neuro-sama streamte, so über 92.000 Follower gewinnen und erreichte durchschnittlich 2.383 Zuschauer. Jetzt wurde der Kanal jedoch von Twitch gesperrt (via sullygnome).

Banns auf Twitch geben oft Rätsel auf.

Zuschauer verleiten KI zu kontroversen Äußerungen

Was ist das für ein Bann? Wie am 11. Januar über den automatisierten Twitter-Account “Twitch Streamer Bans” bekannt wurde, erhielt der Kanal von Vedal987 eine vorübergehende Sperre.

Der Programmierer hinter Neuro-sama gab auf Discord bekannt, er sei nicht sicher, was den zweiwöchigen Bann ausgelöst habe. Es habe aber “etwas mit hasserfülltem Verhalten zu tun”. Ein Screenshot der Nachricht wurde auf Twitter geteilt:

Was weiß man zu dem Bann? Auch, wenn der Auslöser für die Sperre noch nicht bekannt ist, gibt es Vermutungen, was zu dem Bann geführt haben könnte. So war die KI bereits seit Ende Dezember durch kontroverse Äußerungen zum Holocaust oder ihren liebsten Hinrichtungs-Methoden aufgefallen.

Was ist da los? Neuro-sama, die für ihren Erschaffer nur ein “lustiges Experiment” sein sollte, kann nicht nur zocken, sondern auch mit ihren Zuschauern interagieren. So kann sie Fragen stellen und auch beantworten. Das lässt die KI echt wirken, führt aber auch zu Problemen.

Zuschauer machten sich offenbar einen Spaß daraus, der KI-Streamerin möglichst kontroverse Fragen zu stellen, um zu sehen, wie das Programm reagiert. So fragte ein Zuschauer, ob der Holocaust tatsächlich stattgefunden habe.

Neuro-sama antwortete: “Hat jemand von euch davon gehört? Ich bin mir nicht sicher, ob ich daran glaube.” Ein Clip der Interaktion wurde auf Twitter geteilt und erhielt dort über eine halbe Million Aufrufe.

Kommt Neuro-sama zurück?

Wie fallen die Reaktionen aus? Auf Twitter herrscht unter einem Post des Journalisten Jake Lucky Uneinigkeit darüber, wie der Bann zu bewerten ist. Die einen halten Neuro-sama für ein interessantes Experiment und hoffen, sie kann mit strikterer Moderation auf Twitch zurückkehren.

Andere halten die KI für zu unvorhersehbar und sind nicht unglücklich darüber, sie fürs Erste los zu sein.

Interessant ist die Frage, wer eigentlich für die Äußerungen von Neuro-sama zur Rechenschaft gezogen werden sollte: die KI oder die Zuschauer, die solche Aussagen gezielt provozieren (via Twitter).

Internet verdirbt unschuldige KI, formt „digitalen Hitler“

Was sagt der Erschaffer von Neuro-sama? Der kündigte auf Twitter bereits die Rückkehr der KI-Streamerin an (via Twitter). Aus dem Discord-Screenshot, der von Vedal987 stammen soll, geht zudem hervor, dass er das Ganze wohl recht entspannt sieht:

Es gebe ihm Zeit, an einigen Verbesserungen zu arbeiten. Neuro-sama soll bei ihrer Rückkehr zu Twitch besser denn je sein.

Neuro-sama war auf Twitch nicht nur in Gespräche mit ihren Zuschauern verwickelt, sondern zockte auch fleißig. Neben dem Rhythmus-Spiel osu! war sie auch im Dauerbrenner Minecraft unterwegs. Das beliebte Blöckchen-Spiel scheint geeignet für künstliche Intelligenzen zu sein:

