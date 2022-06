KI kann wie ein Mensch Minecraft spielen – Musste dafür nur 70.000 Stunden auf YouTube zuschauen

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

Doch manche Experimente mit KI sind eher erschreckend. So wollte eine Gruppe von Forschern beweisen, dass eine künstliche Intelligenz auch gefährlich werden kann. Die KI hatte in wenigen Stunden tausende Chemiewaffen entworfen:

Was kann die künstliche Intelligenz? Die KI kann problemlos viele Dinge in Minecraft alleine machen:

Doch KI soll nicht nur das Spiel an sich verbessern, sondern soll auch selbst zocken können. Zumindest hatte sich das eine Firma als Auftrag gesetzt. Am Ende dieses Experiments steht eine KI, die tatsächlich problemlos Minecraft zocken kann.

Künstliche Intelligenz spielt heutzutage eine große Rolle. So hatte etwa eine große MMO-Firma erklärt, wie KI das Spielerlebnis verbessern könne. So soll künstliche Intelligenz Matchmaking besser als jeder Mensch beherrschen.

