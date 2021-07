MMO-Chef erklärt, wie KI euer Spiel-Erlebnis verbessert: Nach 17 Sekunden wissen sie alles

Was Mahoney hier anspricht, ist etwas, das intern bei Entwicklern schon lange diskutiert wird. Von EA sind immer wieder Patente bekannt geworden, wie man durch Manipulation der Matches und des Matchmakings die Spieler länger im Spiel hält und sie dazu bringt, mehr Geld in Cash-Shops auszugeben. Das ist die dunkle Seite der Geschichte, die Mahoney hier so positiv darstellt:

Laut Mahoney geht der Trend also immer mehr von Filmen weg und zu Videospielen hin. Genug Geld für technische Innovationen sollte er also finden.

Microsoft arbeitet an neuer KI, die Raidbosse in MMOs unbesiegbar macht

Mahoney sagt, früher habe man geglaubt: Wenn wir dich mit einer Bande von 15-jährigen Voll-Cracks in dem Spiel zusammenwürfeln, dann wirst du das nicht so gut finden. Oder man dachte: Wenn du viel besser als deine Leute bist, dann frustriert das die anderen und die hören schnell auf, dann wird dir langweilig und du hörst schnell auf.

Das sagt Mahoney zu künstlicher Intelligenz: In einem Interview mit VentureBeat sagt Mahoney, dass Firmen wie Amazon und Google mittlerweile starke Tools entwickelt hätten, die man günstig benutzen kann (via venturebeat ).

Der CEO der großen MMO-Firma Nexon gibt einen interessanten Einblick, wie moderne Künstliche Intelligenz das Spielerlebnis verbessert. So erklärt er, wie man Künstliche Intelligenz nutzt, um Spielern in First-Person-Shootern rasch das perfekte Match zu verschaffen.

