Das erfolgreichste PC-MMORPG der Welt kriegt das, was sich viele WoW-Fans wünschen

Das PC-MMORPG Dungeon Fighter Online ist in China, Südkorea und Japan unfassbar erfolgreich, auch wenn es im Westen kaum wer kennt und auf Steam nur vor sich hindümpelt: Die Entwickler kündigen jetzt an, ein Remake mit mit aktueller Grafik zu veröffentlichen. Das wünschen sich auch einige Fans für World of Warcraft, unseren MMORPG-Hit.

Was ist Dungeon Fighter Online? Das ist ein MMORPG als 2D-Sidescroller und mit Elementen eines „Beat ‘em Up: Es erschien 2005 in Südkorea und ist im asiatischen Raum seit 15 Jahren unheimlich erfolgreich:

Das Spiel hat mehr als 700 Millionen Spieler und hat über 15 Milliarden US-Dollar weltweit eingenommen.

Dungeon Fighter Online gilt als “erfolgreichstes PC-Spiel der Welt”, selbst wenn es während Corona etwas kriselte.

In Japan hat das Spiel bereits Animes und Mangas erhalten: Es gilt als eines der “Entertainment Medien-Produkte mit dem höchsten Umsatz aller Zeiten” und steht stolz in einer großen Liste zwischen den Teenage Mutant Ninja Turtles und Pac-Man (via wikipedia).

Mit 10 Jahren Verspätung erschien Dungeon Fighter Online auch bei uns im Westen: Auf Steam hat es aber nur mäßige Reviews, um die 64 %. In Asien ist es jedoch eine Kult-Reihe wie bei uns Warcraft mit WoW.

Das Orginal-Spiel mit besserer Grafik – Das, was sich viele für WoW wünschen

Das ist das neue Spiel: Die Entwickler von Dungeon Fighter Online, Neople, haben jetzt ein neues Spiel für den PC vorgestellt: Dungeon & Fighter Overkill ist der vorläufige Name des Projekts.

Das Spiel nutzt die Unreal Engine 4 von Epic und soll ein „massives Remake“ des Originals sein wie MMO Culture berichtet – aber mit 3D-Grafiken. Dungeon Fighter Online läuft als Sidescroller noch als 2D-Spiel.

Das soll ein “Side Scrolling Action-MMO” werden.

Ein erster Teaser Trailer gibt einen Einblick in das Spiel:

Die Entwickler für Dungeon & Fighter Overkill suchen jetzt erstmal eine Menge neue Leute, um den Kern des Spiels zu entwickeln. Es gibt noch keine weiteren Daten, wann das Spiel mal erscheinen soll.

Das steckt dahinter: Sie machen in Südkorea eben das, was sich viele auch im Westen für WoW wünschen: Dasselbe Spiel noch mal, aber mit aktueller Grafik.

Bei uns in Europa und den USA sind das Fan-Fantasien, die es nur als Video gibt: Aber jedes Mal, wenn ein YouTuber ein Video zu “World of Warcraft in der Grafik der Unreal Engine 4” veröffentlicht, kriegen die Videos richtig hohe Aufrufzahlen.

So sähe WoW aus, wenn es heute mit Top-Grafik rauskäme

Bei uns in Europa sind Entwickler zögerlich mit großen Upgrades für die Grafik oder Engine. In Südkorea gehen die Studios solche Grafik-Überarbeitungen aber tatsächlich an. Das sieht man etwa an den südkoreanischen MMORPGs Black Desert und Blade & Soul.

Vielleicht schafft es Dungeon & Fighter Overkill ja irgendwann auch mal, uns das Phänomen der Reihe “Dungeon Fighter Online” nahezubringen, das in Asien so viele begeistert.

Neople hat schon seit einiger Zeit ein weiteres neues MMORPG in Entwicklung, das auf Dungeon Fighter Online basiert: Project BBQ.

