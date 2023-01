So teuer war das Fußball-Event von Twitch-Streamer Trymacs: mehr als 100.000 € draufgezahlt

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Auch bei anderen Events wie seiner Game-Show Teammates liefe es ähnlich. Verdient habe er an keinem dieser Events, so der Streamer.

Da sei er jetzt zwar “even” gegangen, konnte also seine Unkosten mit den Einnahmen decken, erwartet habe er das jedoch nicht: Eigentlich sei er mit der Einstellung in das Projekt gegangen, 30-40.000 € draufzuzahlen.

Wie viel verdient Trymacs denn jetzt? Die Survival-Show “Nerd in the Dirt” , die im Dezember 2022 startete und pro Folge bis zu 1,2 Millionen Aufrufe auf YouTube erzielt, bringe ihm “nichts oder nahezu nichts” ein, erklärt Trymacs.

Was war das für ein Stream? In einem Stream sprach Trymacs über Kommentare, die er von Zuschauern erhält. Dabei geht es wohl häufiger um Geld:

Angesichts der Zuschauerzahlen liegt für einige Fans wohl nahe, dass Trymacs mit diesen Events ein Vermögen verdient. In einem Stream erklärte er nun aber, was ihn der Spaß kostet.

Was war das für ein Event? Am 29. Dezember stieg “Der Große Kick”, ein Fußball-Turnier mit 6 Mannschaften bestehend aus deutschen Influencern und Influencerinnen:

