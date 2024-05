„Ich weiß, dass keine Reue existiert“ – Twitch-Streamerin Mowky spricht über Anni The Duck

Twitch-Streamerin Mowky äußerte sich am 05. Mai erstmals ausführlich zu Vorwürfen gegen ihre ehemalige beste Freundin. Am 08. Mai wiederholte sie ihre Aussagen auf Twitch, teilte belastende Erfahrungen aus ihrer Freundschaft und kündigte an, Beweise öffentlich zu machen.

Was sagt Mowky über die Freundschaft? Twitch-Streamerin Mowky hat sich am 05. Mai zum ersten Mal ausführlicher zu ihren Vorwürfen gegen ihre ehemalige beste Freundin auf X geäußert.

Ein paar Tage später, am 08. Mai, noch vor dem Statement von AnniTheDuck, meldet sie sich nochmal auf Twitch, um ausführlicher auf ihre Vorwürfe einzugehen. Hierbei erwähnte sie, dass sie sicher sei, dass bei Anni keine Reue vorhanden sei.

Hierbei berichtet sie von unterschiedlichen Erfahrungen. Ein großer Part nimmt hierbei eine vergangene D&D-Kampagne ein, in welcher sie ursprünglich Anni darum gebeten haben soll, ihren Charakter sterben zu lassen.

Dies habe ihre ehemalige Freundin allerdings untersagt oder angeboten haben, dass ihr Charakter als NPC weiterlebe, gesteuert durch die Streamerin selbst. Das sei für Mowky der Horror gewesen.

Ihre Freundschaft sei hauptsächlich daraus bestanden, dass Mowky sie auf unterschiedlichste Events begleitet habe, auf die sie eigentlich nie hinwolle.

Auch Twitch-Streamerin Reved äußert sich zu ihrer Erfahrung. Was sie erlebt hat, könnt ihr hier sehen:

„Ich habe angefangen zu trinken, um Freunde treffen zu können“

Welche Auswirkungen hatte die Freundschaft auf Mowky? Zum einen berichtet die Streamerin, dass sie auch in dieser Zeit unter teilweise starken Depressionen gelitten habe.

Zudem habe sie vor allem im letzten Jahr ungewöhnlich viel Alkohol konsumiert und dies benötigt, um Freunde treffen zu können. Dies sei auch der Grund gewesen, warum sie ihrem D&D-Charakter die Eigenschaft Alkoholismus gegeben habe.

Des Weiteren berichtet sie, dass sie sich trotz Treffen oft einsam gefühlt habe. Während ihrer Zeit mit Anni habe sie sich gefühlt, als würde sie in einem schwarzen Loch sitzen . Das, obwohl sie in einer Dokumentation im letzten Jahr noch erwähnte, dass man an der Streamerin wachsen könne.

Wie geht es in Zukunft weiter? Die Twitch-Streamerin Mowky hatte in ihrem Statement bereits angekündigt, dass sie sich erneut äußern würde, falls AnniTheDuck die Vorwürfe abstreiten sollte. Dabei deutete sie an, dass sie alle Beweise, die sie besitzt, öffentlich machen würde.

Nach AnniTheDucks Statement kündigte Mowky kurz darauf in einem X-Beitrag an, dass sie derzeit ein Video vorbereitet. Dabei gab sie bekannt, dass sie sich rechtlichen Rat eingeholt hat und plant, nicht nur ihre eigenen Beweise vorzulegen, sondern auch die von weiteren Betroffenen.

