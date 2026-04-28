Crimson Desert: Rucksäcke ausrüsten, finden & kaufen

In Crimson Desert könnt ihr im Laufe eurer Reise verschiedene Rucksäcke finden. Doch was bringen sie eigentlich? Sind die nur ein kosmetisches Item oder haben sie starke Effekte, die ihr ausnutzen solltet? Wir zeigen es euch!

Was sind Rucksäcke? Im Gegensatz zu Taschen, die ihr bei diversen Händlern erwerben könnt, um euer Inventar zu erhöhen, sind Rucksäcke etwas anderes. Diese Items, die ihr im Laufe eurer Reise sicher schon das eine oder andere Mal aufgehoben habt, könnt ihr im Inventar ausrüsten. Einige von ihnen, wie das Farmers Pack, haben tatsächlich keine Funktion und besitzen nur eine kosmetische Daseinsberechtigung.

Anders sieht es bei Rucksäcken aus wie dem Jetpack von Oongka, dem Kuku Boltspitter (einer neuen Version des Flammenwerfers, der Blitze ausstößt) oder diversen Collection Packs, die Materialien in eurer Umgebung automatisch einsammeln können. Ausgerüstet bieten sie euch dann Boni, von denen ihr profitieren könnt.

Wie kann ich sie ausrüsten? Um Rucksäcke auszurüsten, müsst ihr nur in euer Inventar gehen und einen Rucksack in den Slot unter eurer Laterne platzieren. Unterhalb bei den Bildern findet ihr das Symbol eines Rucksacks sowie die genaue Position, wo sich der Rucksack-Slot befindet.

Es gibt eine Menge verschiedener Rucksäcke Das Feld unter eurer Laterne ist für die Rucksäcke gedacht

Wo finde ich Rucksäcke? Einige von ihnen, wie das Jetpack, müsst ihr selbst zusammenbauen. Andere wiederum findet ihr komplett zufällig, entweder von Gegnern oder Händlern. Haltet also gerne die Augen offen. Oft sind die Fundorte auch an bestimmte Gegner gebunden, wie z. B. der Flammenwerfer. Besonders Rucksäcke für Materialien findet ihr häufig in Umgebungen, zu denen sie passen, wie zum Beispiel Steinbrüchen.

Kann ich Rucksäcke auch gezielt kaufen? Ja, aber nicht alle. Beim Totesmith Tannery in den Hernand Highlands könnt ihr das Peddlers Pack erwerben. Nach unserem derzeitigen Wissensstand lassen sich aber keine weiteren Rucksäcke oder Arten erwerben. Ihr könnt andere Exemplare nur zufällig finden.

Das waren alle wichtigen Infos, die ihr zu den Rucksäcken wissen solltet. Wenn neue Informationen oder Rucksäcke bekannt werden sollten, werden wir diese für euch natürlich in unserem Guide auflisten. Solltet ihr weitere Guides für Crimson Desert suchen, haben wir für euch genau das Richtige Crimson Desert: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht