Crimson Desert: Inventar schnell vergrößern – So geht’s

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2 Min. Christos Tsogos 0 Kommentare Lesezeichen
Crimson Desert: Inventar schnell vergrößern – So geht’s

In Crimson Desert ist euer Inventar ein wichtiger Bestandteil beim Erkunden der Welt. Wer viel Looten will, braucht zwangsläufig größere Taschen, doch wie kann man diese schnell vergrößern? Wir zeigen es euch!

Wie vergrößere ich schnell mein Inventar? Es gibt zwei Optionen mit denen ihr schnell euer Inventar vergrößern könnt:

  • Ihr kauft kleine Taschen bei Händlern für Kupfer
  • Ihr schließt bestimmte Aufträge für NPCs ab

Die erste Variante ist zugänglicher: Viele Händler in Pywel bieten kleine Taschen für 50 Kupfer an. Diese erhöhen euer Inventar um 1 zusätzlichen Platz. Sie sind nicht teuer und dafür eine sichere Quelle, um schrittweise euer Inventar zu vergrößern.

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Die zweite Variante ist je nach angenommener Quest anspruchsvoller. Erledigt Aufträge von NPCs, um mittelgroße Taschen als Belohnungen zu erhalten – diese erhöhen euer Inventar um 3 Plätze. Ihr könnt eure Quests, die ihr beim Schwarzen Brett angenommen habt, auf der Map untersuchen und daran erkennen, welchen Loot sie für euch bereithalten.

So wisst ihr sofort, welche sich für das Erweitern eures Inventars anbieten und welche ihr lieber noch ignorieren solltet.

Da jede Quest unterschiedlich zeitaufwendig ist, kann das Erlangen einer solchen Belohnung also etwas anstrengender sein. Vergesst nicht, mit dem jeweiligen NPC noch zu quatschen, falls ihr doch ihre Quests erledigen wollt – das Schwarze Brett gibt euch nur alle Infos, aktiviert eure Mission aber nicht.

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Gibt es auch große Taschen? Ja, ihr könnt auch große Taschen freischalten, diese sind jedoch an Hauptquests gebunden, die ihr in den jeweiligen Kapiteln freischalten könnt. Sie erweitern euer Inventar um 5 Punkte und bieten somit das größtmögliche Upgrade für euer Inventar. Wer jedoch effektiv seine Taschengröße erweitern möchte, sollte die großen Taschen nur nebenbei verfolgen und sich auf Nebenquests oder Händler stürzen.

Das waren alle wichtigen Infos wie ihr schnell euer Inventar erhöhen könnt. Abseits davon sind eure Kampffertigkeiten ebenfalls essenziell in Pywel. Ein guter Build ist deshalb ein Muss, denn Pywel ist kein friedlicher Ort, um zu leben. Wir zeigen euch hier deshalb den besten Build: Crimson Desert: Bester Build – Mit unseren Tipps dominiert ihr Gegnerhorden und Bosse

Quelle(n): youtube.com
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