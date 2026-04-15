Crimson Desert: Jetpack freischalten – So bekommt ihr den Raketen-Rucksack

In Crimson Desert könnt ihr auch mit einem Jetpack auf dem Rücken über die Karte düsen. Wie ihr es bekommt und welche Voraussetzungen ihr erfüllen müsst, erfahrt ihr hier im Guide.

Neben einer Menge verschiedener Reittiere und Fahrzeuge gibt es in Crimson Desert auch die Möglichkeit, mit einem Jetpack durch die Gegend zu gleiten. Doch um den Raketen-Rucksack zu bekommen, müssen einige Voraussetzungen erfüllt und Schritte abgeschlossen werden.

Wir erklären euch, was es damit auf sich hat und wie ihr das Jetpack bekommt.

Video starten Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert Autoplay

Jetpack in Crimson Desert freischalten – Die Bedingungen

Das Jetpack dient vor allem als Gleitfähigkeit für den spielbaren Charakter Oongka. Während Kliff seinen Rabenumhang und Damiane ihren Propeller nutzen, erhält Oongka das Jetpack. Doch anders als bei den anderen beiden müsst ihr ihn extra herstellen, um mit dem Charakter gleiten zu können.

Dafür müsst ihr folgende Bedingungen erfüllen:

Schließt Kapitel 8 ab.

Schaltet Pailune als Stadt frei. Geht dort in den Süden der Stadt und sucht Grimnirs Gehilfen. Er gibt euch einen Brief, der euch nach der Untersuchung die Blaupause für den zweiten Herstellungsschritt liefert.

Schließt das Sanktum der Reue ab. Ihr findet es östlich auf der Map. Da es für die Questreihe der Hexen markiert ist, müsst ihr nicht einmal lange danach suchen. Dort müsst ihr alle Gegner besiegen und den Ofen im Sanktum reparieren, um die Blaupause zu bekommen, die ihr für den ersten Herstellungsschritt braucht.



Habt ihr das erledigt, könnt ihr euch darauf stürzen, das Jetpack herzustellen.

Hier findet ihr das Sanktum für die Blaupause.

Jetpack in Crimson Desert herstellen – So geht’s

Um das Jetpack herzustellen, müsst ihr zwei Herstellungsschritte durchführen. Sucht dafür die Kilnden-Werkstatt westlich von Hernand auf und geht zu Grimnir an den Kessel.

Hier findet ihr die Kilnden-Werkstatt und Grimnir, um eurer Jetpack herzustellen.

Nutzt dann den Bauplan, um mit folgenden Materialien die Basis für euren Kuku-Raketen-Rucksack herzustellen: 1 x Händlerrucksack Den könnt ihr beispielsweise in der offenen Welt finden oder von wandernden Händlern stehlen.

1 x Kuku-Eisentopf Wenn ihr nur einen habt und den nicht opfern wollt, müsst ihr vorher bei Grimnir oder über die Mission in eurem Lager einen neuen herstellen.

Habt ihr die Basis, könnt ihr die zweite Blaupause nutzen, um das Jetpack namens Kuku-Raketen-Rucksack zu vollenden: 1 x Kuku-Rucksack Das ist das Basis-Item, das ihr im ersten Schritt hergestellt habt.

10 x Eisen- oder Kupfererz Könnt ihr selbst abbauen oder bei Händlern kaufen.

5 x Zahnrad Könnt ihr von Abyssgegnern oder in Truhen finden.

3 x Kleine Batterie Diese könnt ihr von technischen Geräten oder Piraten in Demeniss erbeuten.



Und schon kann auch Oongka endlich durch die Luft düsen und ihr habt euch das Jetpack gesichert.

Achtung: Anders als der Rabenumhang und der Propeller von Damiane muss der Raketen-Rucksack im vorgesehenen Slot im Inventar ausgerüstet werden. Habt ihr also das Jetpack hergestellt, müsst ihr es noch aktivieren. Danach funktioniert es, genau wie alle anderen Gleitmöglichkeiten auch, indem ihr die entsprechende Taste drückt und auf eure Ausdauer achtet.

Streng genommen gehört das Jetpack nicht zu den Reittieren, dennoch lohnt es sich, ein Auge darauf zu werfen – insbesondere, wenn ihr Oongka gern öfter spielen wollt. Wen spielt ihr in Crimson Desert am liebsten? Schreibt es uns gern in die Kommentare. Wenn ihr eher auf Reittier-Jagd unterwegs seid, findet ihr hier unsere Übersicht: Crimson Desert: Alle Mounts und wo sie zu finden sind