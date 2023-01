Ein halbes Jahr nach seinem Tod taucht eine letzte Botschaft des YouTubers Technoblade auf

Der Tod des YouTubers Alexander “Technoblade” erschütterte im Juni 2022 die Minecraft-Community. Nun meldet sich sein Vater mit einer letzten Botschaft seines verstorbenen Sohnes.

Wer war Technoblade? Technoblade war ein amerikanischer YouTuber, der hauptsächlich im Klötzchen-Spiel Minecraft aktiv war. Er war stets sehr auf seine Privatsphäre bedacht und trat meist nur in Form seines Avatars auf: ein Minecraft-Piglin mit Krone.

Besonders seine PvP-Skills verschafften Technoblade viel Aufmerksamkeit und Ansehen. So brachte er es auf über 10 Millionen YouTube-Abonennten. Das meistgesehene Video des Kanals wurde am 1. Juli 2022 gepostet: Darin verkündete der Vater des YouTubers den Tod seines Sohnes und teilte dessen Abschieds-Botschaft an seine Fans.

Doch nicht alles, was Technoblade seinen Fans mitteilen wollte, schaffte es damals ins Video. Auf reddit teilte nun ein Account die wohl letzte Nachricht des YouTubers.

Was ist das für ein Account? Wie die US-Seite sportskeeda im Oktober 2022 berichtete, gehört der Account dem Vater des verstorbenen YouTubers. Er habe diesen Account vergangenes Jahr nach einem gemeinsamen Stream mit dem bekannten Minecraft-YouTuber DreamSMP erstellt.

Im Anschluss an den Stream habe der Vater die Aktivität im Subreddit r/Technoblade gesehen, der seinem Sohn gewidmet ist. Ihm sei klar geworden, dass es viele Fragen gebe, zu denen er die Antwort kenne, sowie Trauer, die er teilen würde, heißt es in dem ersten Post des reddit-Users MrTechnodad, der von der Community begeistert begrüßt wurde (via sportskeeda).

Seitdem ist MrTechnodad in der Community aktiv.

Welche Botschaft teilte er nun? In einem Post vom 25. Januar teilte MrTechnodad mit, dass Technoblade ihm einige Anweisungen für sein Abschieds-Video “so long nerds” hinterlassen habe.

Dazu hatte der YouTuber ihm Fotos von sich mit den Minecraft-YouTubern Wilbur Soot und Philip Watson hinterlassen habe, sowie seine YouTube-Plakette für 10 Millionen Abonnenten. Vor allem die Fotos waren etwas Besonderes, denn Technoblade hatte sich seinen Fans zuvor nicht gezeigt.

Darüber hinaus habe es aber noch einen Link zu seinem Song gegeben. Den habe er aus Copyright-Gründen nicht in das Video einbauen können, wolle ihn nun aber mit der Community teilen. Es sei quasi das inoffizielle Outro zum Abschieds-Video.

Bei dem Song handelt es sich um “Exitlude” von der amerikanischen Band “The Killers”. Der Kanadier Félix “xQc” Lengyel verwendet es ebenfalls als Outro für seine Streams. Wir haben euch das Video, das von MrTechnodad geteilt wurde, an dieser Stelle eingebunden:

Wie fallen die Reaktionen aus? Der Post erreichte bereits über 6.000 Upvotes. In den Kommentaren berichten viele Fans, dass ihnen diese letzte Botschaft die Tränen in die Augen getrieben habe.

Der befreundete YouTuber Wilbur Soot reagierte via Twitter auf den Post: Er habe Technoblade immer von den Killers vorgeschwärmt.

Techno never told me about this but I always used to go on about the killers to him and telling him to listen to it. This hit me really hard ❤️

Besonders die Lyrics scheinen den trauernden Fans nahezugehen. So heißt es darin unter anderem: “Es ist schön, dich bei uns zu haben, auch wenn es nur für einen Tag ist.”

We hope you enjoyed your stay

It’s good to have you with us, even if it’s just for the day

We hope you enjoyed your stay

Outside the sun is shining, seems like heaven ain’t far away

It’s good to have you with us

Even if it’s just for the day

Exitlude von The Killers