Bekannter Minecraft-YouTuber ist im Alter von 23 Jahren verstorben

Die Minecraft-Community trauert um den YouTuber Technoblade. Der 23-Jährige ist am Donnerstag, dem 30. Juni 2022, an Krebs verstorben. Er hat seinen Fans eine bewegende Nachricht in einem Video hinterlassen.

So wurde die Nachricht seines Todes bekannt gegeben: Am 01. Juli erschien ein Video auf dem YouTube-Kanal von Technoblade. Zu sehen ist der Vater des YouTubers, der sagt, sein Sohn habe eine Nachricht geschrieben und ihn gebeten, sie vorzulesen.

Die Nachricht Technoblades beginnt mit den Worten, dass er verstorben sei und ein letztes Gespräch mit seinen Zuschauern führen wolle. Anschließend bedankt er sich für die Unterstützung seiner Zuschauer und sagt, wenn er weitere 100 Leben zur Verfügung hätte, er jedes Mal wieder zu Technoblade werden würde.

Nachdem Technoblades Vater die Nachricht an die Zuschauer seines Sohnes vorgelesen hat, richtet er selbst noch ein paar Worte an die Kamera. Er erzählt von einem Gespräch zwischen ihm und Technoblade, dass die beiden bezüglich der Nachricht, die er zuvor vorlas, führten.

Während Technoblades Vater mit seinen Emotionen kämpft, berichtet er, dass sein Sohn etwa acht Stunden nach dem Schreiben der Nachricht verstorben sei.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Eine Nachricht von der Familie an die Zuschauer: Am Ende des Videos von Technoblade erscheint eine schriftliche Nachricht, die seine Familie an die Zuschauer richtet:



„Wir, die Familie von Technoblade, wollten euch alle wissen lassen, wie sehr er seine Fans und Kollegen verehrte und respektierte.

Seit Technoblades ersten Online-Tagen hat er immer wieder Wege gefunden, sein Publikum zu erfreuen und zu belohnen – indem er Online-Preise verloste, zu gutem Sportsgeist ermunterte und vor allem seine Minecraft-Abenteuer zur Unterhaltung und zum Lachen mitteilte. Selbst nach seinen Erfolgen gelang es ihm, seine gutmütige Bescheidenheit zu bewahren und mit einer liebenswerten Balance zwischen Selbstvertrauen und selbstironischem Witz zu konkurrieren. Er vermied persönlichen Ruhm und arbeitete hart daran, seine wahre Identität geheim zu halten, und wir bitten euch, seine Wünsche zum Schutz seiner Privatsphäre und der seiner Familie weiterhin zu respektieren.

Das vergangene Jahr war für unseren Sohn sehr hart, da er gegen Krebs im vierten Stadium kämpfte. Aber er gab nicht auf und setzte seinen berühmten strategischen Verstand ein, um das zu besiegen, von dem er wusste, dass es fast unmöglich war. Die Tapferkeit meines Sohnes auf diesem Weg war eine leuchtende Lektion für uns alle, die wir das Privileg hatten, mit ihm diesen Weg zu gehen. Danke, dass Sie seine Reise durch all das mit uns geteilt haben, während er die Arbeit, die er liebte, für seine geliebten Fans tat.“

Wer war Technoblade? Technoblade erlangte mit seinem YouTube-Kanal vor allem für Videos zu Minecraft Bekanntheit und war bei seinen Fans für seinen Humor und seine positive Persönlichkeit beliebt.

Auf YouTube erreichte Technoblade 10,9 Millionen Abonnenten und erzielte durchschnittlich mehrere Millionen Aufrufe pro Video. Dabei erweckte er vor allem durch seine PvP-Skills in Minecraft Eindruck und war Teil des Minecraft-Multiplayer-Servers Dream SNP sowie des Minecraft-Servers Hypixel.