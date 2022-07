Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Technoblade wurde 23 Jahre alt. Sein Tod wurde am 30. Juni durch seinen Vater bekanntgegeben. Technoblade richtete sich durch die Videobotschaft seines Vaters ein letztes Mal an seine Community.

Auch an anderer Stelle erinnert man sich an Technoblade. Bekanntheit erlangte er auf dem Minigame-Server Hypixel, wo er 2020 den „Großen Kartoffel-Krieg“ für sich entscheiden konnte. Dort kann man derzeit eine Nachricht hinterlassen, die ausgedruckt und Technos Familie übergeben werden soll:

Auf Twitter war die Reaktion der Fans positiv. Einige gaben sogar an, zu Tränen gerührt zu sein. Anderen geht die Hommage noch nicht weit genug. So finden sich auf change.org bereits Petitionen, die Mojang dazu aufrufen, eine Statue oder ein gekröntes Schwein als seltenen Spawn ins Spiel einzubauen.

Genau darauf spielt Minecraft-Studio Mojang mit seinem Tribut an den verstorbenen Content Creator an. Wer die aktuelle Version des Minecraft-Launchers öffnet, kann im Hintergrund des Titelbildes eine Änderung entdecken. Das Schweinchen auf der rechten Bildseite trägt jetzt die Krone des YouTubers.

