Minecraft: 22-Jähriger erkrankt an Krebs – YouTuber unterstützt Forschung mit starker Aktion

Das Besondere ist, dass andere Streamer und YouTuber sich bereits gemeldet haben und ankündigten, mit der Spende von Dream gleichzuziehen (via twitter ). Die wussten zu dem Zeitpunkt der Ankündigung noch nicht, dass Dream und sein Team so gut abschneiden würden – aber das war offenbar eine besondere Motivation, um bei dem Turnier richtig aufzudrehen.

Technoblade hat mittlerweile mit einer Chemo-Therapie begonnen. Am Anfang sei das auch okay gewesen, jetzt aber zehre die Therapie an seinen Kräften. Plötzlich ging gar nichts mehr – das Energie-Level sei einfach auf Null gesunken.

Der 22-jährige YouTuber Technoblade macht Videos zu Minecraft . Bei ihm wurde ein Tumor gefunden. Der YouTuber Dream beschloss daraufhin, seinen nächsten Lauf in Minecraft in Geld für die Krebsforschung umzuwandeln. Rasch kamen einige zehntausend US-Dollar zusammen.

