200.000 Leute sehen, wie sich der berühmteste Minecraft-Schummler der Welt auf Twitch rausredet

Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

Dream ist unheimlich populär, seine Popularität hängt aber an diesen Speedruns in Minecraft. Da ist es schon wichtig, dass seine Zuschauer ihm vertrauen können, dass dort alles mit rechten Dingen zugeht.

Das zeigt einmal mehr, wie unfassbar populär Minecraft auch nach vielen Jahren noch ist und dass ein „Weltrekord“ in dem Spiel, gerade wenn er so umstritten ist, Millionen von Leute interessiert.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das sagte Dream in dem Stream: Der Streamer war in dem Stream in einer Art „Das letzte Gefecht“-Situation, denn Leute forderten seinen Kopf. Einige waren der Ansicht, er könne nach der Affäre jetzt nicht mehr weitermachen.

Der Streamer und Speedrunner Dream steht bei Minecraft mit dem Rücken an der Wand. Nach seinem Eingeständnis, er habe bei einem Speedrun doch geschummelt, startete er jetzt einen Twitch-Stream. Über 200.000 Leute wollten hören, was er zu sagen hat.

Insert

You are going to send email to