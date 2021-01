Der 16-Jährige Brite Thomas „TommyInnit“ Simons dominiert aktuell die Twitch-Charts. Er konnte mehr Zuschauer gleichzeitig anlocken als alle anderen Streamer.

Wer ist TommyInnit? Der Streamer zeigt auf YouTube und Twitch vor allem Minecraft. In den letzten Wochen und Monaten wuchsen seine Kanäle blitzschnell. Aktuell gehört er zu den Twitch-Streamern mit den meisten Subscribern und bei den gleichzeitigen Zuschauern steht er mit weitem Abstand auf Platz 1 (via sullygnome, Stand 10. Januar 2021).

Tommy ist dabei gerade mal 16 Jahre alt und punktet auch mit seiner ehrlichen und etwas kindlichen Art. So beendete er ganz plötzlich einen Livestream, als ihm einfiel, dass er noch eine Hausarbeit am nächsten Tag in der Schule abgeben muss.

Hier beendet tommyinnit schnell seinen Stream, weil er noch Hausaufgaben machen muss.

Hunderttausende Zuschauer und 140.000 Dollar im Monat

So erfolgreich ist tommyinnit aktuell: Der Streamer ist aktuell auf einem extremen Hoch. Das baute sich über die letzten Monate langsam auf und erreicht momentan den Höhepunkt (via sullygnome):

In den letzten 7 Tagen hatte er im Schnitt 224.690 Zuschauer – In der Spitze waren es sogar 424.048 Zuschauer

Seine Streams dauern dabei nie länger als 2 Stunden – in der so kurzen Zeit lockt er direkt die Massen an Zuschauern an

Laut TwitchTracker hat er aktuell 37.499 Abos und steht damit aktuell auf Platz 5 weltweit – Zeitweise hatte er sogar über 40.000 Subscriber

Die Stream-Zuschauerzahlen aus den letzten 90 Tagen zeigen klar nach oben. Quelle: Sullygnome

Die Subscriber sind das, was den Streamern einen steten Fluss an Geld einbringt. Ein Sub soll den Streamern zwischen 3,50 Dollar und 5 Dollar monatlich einbringen. Multipliziert man das also mit den 40.000 Subs, die tommyinnit zeitweise hatte, dann kommt er alleine dort auf mindestens 140.000 Dollar (umgerechnet etwa 115.000 Euro) im Monat.

Dazu kommt noch sein YouTube-Kanal, der aktuell verdammt stark läuft. Dort hat TommyInnit fast 5 Millionen Abonnenten, Tendenz steigend. Erst an Weihnachten knackte er die 4 Millionen Abonnenten. Seine letzten Videos hatten allesamt über 3 Millionen Aufrufe. Einige sogar über 10 Millionen Aufrufe.

Warum ist der Streamer so erfolgreich? Der Streamer ist jung und spricht damit vor allem die ebenfalls jungen Spieler von Minecraft an. Dabei können sich die jungen Zuschauer mit ihm identifizieren, denn er spricht oft über seine Schule und den Stress dort.

Außerdem stimmt das Umfeld von TommyInnit. So spielt er oft mit dem Minecraft-YouTuber Dream zusammen, der eine unglaubliche Reichweite hat. So besitzt Dream einen YouTube-Kanal mit über 15 Millionen Abonnenten und betreibt einen Minecraft-Server, wo er mit zahlreichen Freunden verrückte Dinge erlebt.

Dream steht aktuell allerdings in der Kritik. So soll er bei seinen Minecraft-Speedruns, die ihn unter anderem erfolgreich machten, betrogen haben. Solche Kritik musste TommyInnit bisher nicht überstehen. Weitere Infos zu den Vorwürfen an Dream findet ihr hier:

