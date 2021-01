Der YouTuber Dream wurde mit Speedruns zu Minecraft groß. Derzeit hat er über 15,6 Millionen Abonnenten auf YouTube. Doch zuletzt wurden ihm alle Rekorde von der Community aberkannt. Er soll betrogen haben.

Was ist passiert? Schon im Oktober 2020 warf ein anderer Minecraft-Speedrunner Dream Betrug vor. Zwar wurden diese Tweets inzwischen gelöscht, doch konkret ging es darum, dass Dream zu einfach an seltene Items gekommen ist.

Der Verdacht stand im Raum, dass er die Drop-Chancen manipuliert haben könnte. Daraufhin nahmen die Betreiber von Speedrun.com, einer Plattform für solche Rekorde, eine Untersuchung vor.

Im Dezember veröffentlichten sie eine 29 Seiten lange Auswertung der Vorwürfe, die sich nicht auf einen, sondern mehrere seiner Rekord-Runs beziehen. Sie kommen zu dem Schluss, dass die Chancen auf die Drops, wie sie Dream bekommen hat, bei etwa 1 zu 177 Milliarden liegen. Das schien den Betreibern so unwahrscheinlich, dass die Rekorde des YouTubers von der Plattform genommen wurden.

Wie reagierte Dream auf die Vorwürfe? Dream stellte seine Mod-Ordner nach den Vorwürfen online. Allerdings hatte er selbst immer wieder Änderungen vorgenommen, sodass es keine Garantie für diese Zusammenstellung gibt.

Dream reagierte in einem Video auf die Vorwürfe und fand zudem Dritte, die die Kalkulationen von Speedrun.com kontrollierten und nach eigener Aussage Fehler fanden.

Die Chance soll gar nicht so gering gewesen sein, wie das Dokument behauptet. Obwohl er die Ergebnisse angefochten hat, bleiben seine Rekorde vorerst von der Rangliste ausgeschlossen.

Dream bekam zu oft seltene Items

Worum geht es bei den Speedruns? Das Ziel der Speedruns ist es Minecraft „durchzuspielen“. Dazu muss man den Nether betreten und den sogenannten Ender Dragon besiegen. Gute Speedrunner schaffen dies in weniger als 15 Minuten.

Bei diesen Speedruns spielen besonders zwei Items eine wichtige Rolle, um „The End“, eine spezielle Region, zu erreichen:

Die Lohenrute

Die Enderperle

Jedoch erhält man beide Items vor allem durch zufällige Drops. Die Lohenrute gibt es mit einer 50 % Drop-Chance von bestimmten Mobs im Nether, die Enderperle gibt es am schnellsten im Austausch gegen Gold bei den Piglets. Die Chance dafür liegt jedoch nur bei 5 %.

Und genau hier soll Dream geschummelt haben.

Was stellte die Speedrun-Community fest? Dream soll die Enderperle 42 Mal bekommen haben, wobei er nur 262 Gegner tötete. Das erhöhte seine durchschnittliche Chance auf 15 %. Die Lohenroute bekam er 211 Mal bei 305 Mobs – eine Chance von 70 %.

In diesem Diagramm kann man sehen, wie viel Glück Dream hatte (blau), wie hoch die eigentliche Kurve sein müsste (gelb) und wie es bei einem anderen Speedrunner lief (rot). Die grüne Leiste repräsentiert ein überdurchschnittliches Glück von 1 zu 1.000. Selbst über dieser Linie lag Dream.

Was macht die ganze Situation so komplex? Auf den ersten Blick wirkt es nicht so abwegig, dass Dream so viele Enderperlen mit einer höheren Chance bekommen hat. Doch wenn man tiefer in die Statistik abtaucht, ist so ein dauerhaftes Glück mehr als unwahrscheinlich.

Während die Speedrun-Community sich in ihren Aussagen sehr sicher ist, zweifeln vor allem viele Fans von Dream die Ergebnisse an.

Wer sich genauer mit dem Fall und dem Thema Wahrscheinlichkeiten befassen möchte, findet hier ein interessantes Video vom YouTuber Karl Jobst:

Wie geht es jetzt weiter? Beide Seiten sind zwar nicht zu einer gemeinsamen Meinung gekommen, baten jedoch ihre Communitys darum, dass es keine negativen Kommentare und Hass-Nachrichten zu der jeweils anderen Partei geben soll.

Dream selbst jedoch hat stark von dem Hype um seine Minecraft-Speedruns profitiert. 2020 kamen mehr als 12 Millionen neue Abonnenten dazu. Auch seine neusten Videos werden noch immer 20 bis 60 Millionen Mal aufgerufen.

Während Minecraft noch immer sehr beliebt ist und vor allem auf YouTube gerne geschaut wird, ergeht es einem Ableger des Spiels nicht so gut:

