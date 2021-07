Minecraft: 17-jähriger Twitch-Streamer wird dafür kritisiert, eine Lesbe sein zu wollen

Der 17-Jährige Engländer Thomas „TommyInnit“ Simons ist einer der größten Content-Creators zu Minecraft und einer der großen Gewinner auf YouTube und Twitch in den Jahren 2020 und 2021. Nun ist er in eine Diskussion verwickelt, weil er einen Witz darüber machte, dass er sich wünsche eine Lesbe zu sein. Darüber ärgern sich einige seiner Fans. Twitch-Streamer Mizif schüttelt den Kopf darüber, was in der Minecraft-Community so abgeht.

Wie populär ist der 17-Jährige? TommyInnit ist der große Gewinner auf YouTube und Twitch in den letzten Monaten:

Auf YouTube hat der 17-Jährige jetzt die 10 Millionen Abonnenten geknackt. Seine Videos zu Minecraft erreichen regelmäßig zwischen 6 und 13 Millionen Aufrufe.

Auf Twitch hat er bereits 6 Millionen Follower. Da streamt er ab und an für eine bis zwei Stunden, hat dann aber zwischen 100.000 und 250.000 Zuschauer.

Keine Frage, TommyInnit ist wirklich riesig. Die Leute sind verrückt nach ihm. Manche kritisieren aber, die Minecraft-Fans verwandelten sich bei TommyInnit und Content-Creators in “Stans”.

Der Begriff “Stan” stammt aus einem Song von Eminem. “Stan” bezeichnet einen Fan, dessen Verhalten sich ins Wahnhafte steigert und dessen Hingabe zu seinem Idol in eine toxische Besessenheit und in Stalking umschlägt.

Für welchen Spruch bekam er jetzt Ärger? Als er grade Minecraft spielte, bekam TommyInnit eine Spende, in der er als „Ehren-Lesbe“ bezeichnet wurde. TommyInnit hat sich in der Vergangenheit häufiger auf die Seite der LGBTQIA+-Community gestellt und beim Pride-Month etwa betont, wie glücklich er ist, dass er Teil der Community ist (via twitter).

TommyInnit überlegte dann, ob die Bezeichung „Honorary Lesbian“ denn auf ihn zutrifft:

Bin ich das? Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, ob ich eine Lesbe bin. Ich weiß, dass es mit der Zeit kommt, das alles rauszufinden, aber ich weiß nicht, ob ich eine Lesbe sein könnte. Ob ich dazu berechtigt bin. Ich hoffe es! TommyInit

Dieser Spruch sorgte für einige bissige Kommentare, in denen TommyInnit angegriffen wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

„Schädlich für die lesbische Community“

Worüber regt man sich da auf? Der Spruch von TommyInnit, dass er sich wünsche, eine Lesbe zu sein, war Anlass für einen reddit-Post über „lesbenfeindliche Witze“ (via reddit).

Dort bat eine Nutzerin, die sich als großen Fans des Minecraft-Streamers bezeichnet, Tommy müsse unbedingt damit aufhören, solche Witze zu machen. Denn Lesben hätten einen schweren Stand in der Online-Welt und der Community von Minecraft speziell:

So sei kürzlich die Wikipdia-Seite zu Lesben geändert worden, um männlichen Lesben und „BI/Pan-Lesben“ zu umfassen. Doch die gebe es nicht. Und das sei schädlich für die Community.

Wenn man nun als CIS-Mann Witze darüber mache, eine Lesbe zu sein, wirke das vielleicht lustig, aber hätte negative Auswirkungen darauf, wie Lesben in der echten Welt gesehen werden.

TommyInnit sei sicher nicht lesbenfeindlich und wollte das auch nicht sein – aber er habe eine so große Community, dass er Leute mit seiner Sicht beeinflussen kann.

Lesben würden in den Medien ohnehin schon stark als Fetisch dargestellt – diese Witze könnten die Situation noch unangenehmer machen und dafür sorgen, dass Lesben von heterosexuellen Männer noch stärker sexualisiert werden.

So wird der Post diskutiert: Die Kritik an den Sprüchen von TommyInnit findet auf reddit mehrheitlich Zuspruch. Erst jetzt könne man verstehen, warum solche scheinbar harmlosen Witze so eine Welle von Ärger erzeugten, kommentieren einige Leser.

Andere sagen jedoch: Die Kritik sei hier übertrieben. Das sei ein fröhlicher Stream gewesen und die Scherze seien humorvoll verpackt.

Twitch-Streamer Mizkif war mal der Kamera-Mann von SkandalStreamer IcePoseidon. der kann den Trubel gar nicht nachvollziehen.

Das ist der Blick von außen: Der Twitch-Streamer Mizkif (26) ist etwas älter und deutlich weniger populär als TommyInnit. Mizkif machte sich von 2016 bis 2018 einen Namen als Kameramann des Skandal-Streamers Ice Poseidon, der mit seinen Streams provozierte und 2017 permanent von Twitch gebannt wurde.

Mizkif betrachtet die Situation von außen und kann überhaupt nicht nachvollziehen, was da abgeht.

Aus seiner Sicht war das ein harmloser Witz.

Das ist alles? Meint ihr das ernst? Das ist doch lächerlich. […] Wie kann er denn dafür so viel Ärger kriegen? Was soll der Junge überhaupt noch machen. Der kann ja nichts machen. Der kann doch gar keinen Spaß mehr haben, wenn er die Chance hat, gecancelt zu werden, sobald er irgendwas sagt. Mizkif

Mizkif wünscht sich die “alten Zeiten” zurück. Das sei zwar oft übel gewesen und es wurde immer viel geflucht, aber er ziehe diese Zeiten den heutigen in jedem Fall vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt.

