Trymacs ist sauer, weil deutsche Twitch-Streamer alle einen Fehler machen

Der deutsche Twitch-Streamer Trymacs kritisierte in einem Reaktionsvideo einen häufigen Fehler, den viele Streamer machen: die Tollpatschigkeit deutscher Twitch-Streamer lässt ihn schäumen.

Worüber regte sich Trymacs auf? Vor einigen Monaten kritisierte Trymacs einen anderen, bedeutenden Fehler bei Streamern. Er äußerte seine Empörung darüber, dass einige Streamer vergessen, dass sie von ihren Einnahmen auch Steuern abführen müssen, und drohte damit, auszurasten, falls sie diesen Fehler begehen sollten.

Obwohl der aktuelle Fehler nicht so schwerwiegend ist wie zu vergessen, Geld für Steuern zurückzulegen,, lässt der Patzer den Streamer vor Wut kochen.

In einem kürzlich veröffentlichten Video von „Satter Hugo“ reagierte Trymacs auf eine Szene, die direkt zu Beginn gezeigt wurde. Darin war zu sehen, wie der bekannte Streamer Papaplatte versehentlich ein Glas, gefüllt mit Wasser, auf seinem Schreibtisch umkippte.

Nach einem Moment der Fassungslosigkeit kommentierte Papaplatte das Geschehene: „Bruder, ist das dumm. Ich wollte kurz einfach nur meine Kamera rechts unten hinmachen, jetzt hab ich Wasser auf meiner Tastatur.“ Anschließend hob er seine Tastatur vor die Kamera, neigte sie leicht zur Seite und es war deutlich zu erkennen, wie Wasser heraustropfte.

Trymacs, kommentierte den Ausschnitt mit: „Wie kann das überhaupt passieren? Ey, jedes zehnte Video ist irgendwie wie ein Energydrink oder Wasser oder irgendwas – wer hat denn offene Getränke am Arbeitsplatz? Ich hab hier auch Wasser“. Als Gegenbeispiel präsentierte er eine verschlossene Wasserflasche, die sicher neben ihm stand.

„Gläser am Arbeitsplatz?!“

Was sagt Trymacs zu den nächsten Beispielen? Ein weiteres Beispiel, das den pedantischen Alman in Trymacs besorgte, war ein Clip von Papaplatte, der sich über eine andere Situation aufregte. Dabei stand Papaplatte auf und stieß versehentlich sein Glas, vom Schreibtisch. Das zerbrach.

Trymacs, schockiert von dieser Nachlässigkeit, fragte entsetzt: „Gläser am Arbeitsplatz?“.

Als Nächstes wurde im Video ein Clip von HoneyPuu gezeigt, der die Bedenken von Trymacs weiter verstärkte. In der Szene hatte HoneyPuu eine Kaffeetasse direkt vor sich auf dem Schreibtisch platziert, genau mittig zwischen ihren Ellenbogen und sehr nah an der Tischkante. Als sie sich am Arm kratzen wollte, stieß sie versehentlich die Tasse um, jedoch konnte sie diese gerade noch rechtzeitig auffangen.

Trotzdem ergoss sich der gesamte Kaffee über ihren Schreibtisch, was Trymacs zu einem entsetzten Kommentar veranlasste: „Das ist so offen, das Getränk! Wo ist der Deckel? Wo ist der Verschluss? Wie kann man das auch dahin stellen?“.

Seine Entsetzung steigerte sich, als er sich den Clip erneut ansah. Der Streamer kommentierte lautstark: „Das nehme ich wirklich persönlich. Guck mal, wie viel Kaffee da in der Luft ist. Wie hat sie das geschafft, dass der gesamte Inhalt der Tasse über der Tasse schwebt? So ist ja noch alles okay. Aber gleich kommt die Erdanziehungskraft und schmiert die ganze Scheiße über den Stuhl, Tisch, Mousepad, Tastatur, über die Maus, wahrscheinlich noch was in die Haare, aufs T-Shirt. Kannst du erstmal anderthalb Stunden sauber machen und du kriegst es nie so sauber wie es vorher war“.

Als HoneyPuu ihre Tastatur in die Kamera hielt und der Kaffee daraus lief, prophezeite Trymacs einen Totalschaden für das Gerät aufgrund der Feuchtigkeit und möglichen Schimmelbildung.

„Da hat doch jeder schlechte Laune.“

Welcher Clip hat Trymacs jedoch überrascht? Es schien, als ob Satter Hugo bereits vorausgesehen hatte, wie Trymacs auf die gezeigten Clips reagieren würde. Nach den eindrucksvollen Szenen baute Hugo einen Clip von Trymacs ein, in dem dieser kommentierte: „Wieso schneidet Hugo das rein, da hat doch jeder schlechte Laune“.

Trymacs konnte sich ein Lachen nicht verkneifen und gestand: „Scheiße, woher wusste er das? Ja, das stimmt. Es geht los mit zwei auslaufenden Tastaturen, da bin ich direkt schlecht drauf! Er kennt mich, er wusste es zu gut“.

