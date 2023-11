29-Jähriger droht Twitch-Kollegen wie LetsHugo Prügel an, wenn sie unvernünftigen Fehler begehen

So einen Schlag von Trymacs nicht unterschätzen, der Mann hat geboxt und in der kanadischen Wildnis überlebt, also sollten junge Streamer lieber mal ihr Geld beisammen halten. Aber die Schläge , die er LetsHugo androht, sind wahrscheinlich nur sinnbildlich gemeint.

Die verdienen da Hunderttausende Euros und du musst die Hälfte zur Seite legen. Leute verdienen im jungen Alter viel Geld für eins, zwei, drei Jahre, dann nicht mehr. Und dann müssen sie die Hälfte von allem, was sie verdient haben, an Steuern zahlen. Aber diese Steuern werden nicht beiseitegelegt, sondern damit wird sich ein Sportwagen gekauft, die krasseste Bude, dann werden alle Freunde eingeladen, sau-teure Urlaube gemacht und dann hast du 250.000 Euro Schulden.

