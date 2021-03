Deutscher YouTuber zu Fortnite will 25.000 Likes für Video, aber es ist zu peinlich

Der deutsche YouTuber Simex ist mit Fortnite: Battle Royale populär geworden, doch er sorgt immer wieder für Kontroversen. An einem neuen Video auf seinem Kanal entzündet sich jetzt die Diskussion: Da bewirft er einen Radfahrer in Spanien mit Hundekot im Beutel. Simex wollte 25.000 Likes für sein Video. Die bekam er auch, aber es hagelte Kommentare, wie peinlich der Auftritt war. Letztlich stellte er die Like-Funktion aus.

Wer ist Simex? Das älteste Video auf dem Kanal von Simex ist von 2015, die Jahre danach beschäftigte er sich mit FIFA. Den Online-Shooter Fortnite entdeckte er im Mai 2018: So wie vielen anderen YouTubern bescherte „Fortnite Battle Royale“ seinem Kanal ein hohes Wachstum. Schon im Juni 2018 wuchs der Kanal von Simex plötzlich um 100.000 Abonnenten. In den Monaten vorher war sein Kanal eher stagniert oder nur langsam gewachsen.

Die größten Erfolge in Fortnite hatte Simex mit aggressiv getitelten Videos wie

„Ich STREAMSNIPE kleiner Junge bis er KOMPLETT AUSRASTET und den STREAM BEENDET.“

Überhaupt scheint es das „Streamsnipen“ Simex besonders angetan zu haben: Beim Streamsnipen lautert man einem Streamer oder einer Streamerin gezielt in Fortnite auf, jagt und tötet ihn oder sie dann. Da man über den Stream live sieht, wo die jeweiligen Spieler sich aufhalten, fällt das Jagen so leicht. Simex machte da gerne Jagd auf Kinder oder seine Ex-Freundin und amüsierte sich darüber, wie die sich in ihren eigenen Streams darüber aufregen, gegen ihn zu verlieren.

Von anderen deutschen Fortnite-Influencern wurde Simex für seine Inhalte kritisiert: So ärgerte sich MontanaBlack über ein Video von Simex, in dem der einem „Jungen mit CORONA-Virus“ in Fortnite helfen wollte. MontanaBlack sagte: Das sei absolut zum Fremdschämen. Das Video wurde später gelöscht (via twitter).

Influencer-Paar wandert nach Barcelona aus – während Corona

Dieses Video wird jetzt kritisiert: Am 2. März lud Simex ein 13-minütiges Video mit dem Titel „Endlich… Wir wandern in dieses Land aus!“

Das Video zeigt, wie Simex und seine Freundin, Elisabeth Sachnez, die ebenfalls als Influencerin arbeitet, nach Barcelona fliegen. Vorm Abflug packen sie noch Hund Taro in eine zu kleine Tasche.

In Barcelona angekommen, begleitet der Zuschauer das Influencer-Paar bei einem Einkauf und einem nächtlichen Stadtbummel.

Simex mit Elisabeth Sanchez und Hund Taro auf dem Weg zum Flieger.

Simex scheint das ganze Video lang über verschiedene Dinge sehr stolz zu sein:

auf die neue 3.000€-Kamera

auf seine schöne Freundin

darauf, dass man sich ein eigenes Haus leisten kann – er zeigt stolz eine Hinterhofterrasse

sogar auf das Häufchen seines Hundes, das sei besonders schön

An einer Stelle urteilt Simex selbstbewusst: „Leben durchgespielt“. Er fordert die Zuschauer auf, das Video kräftig zu liken. Bei 25.000 Likes gebe es dann das nächste.

Das ist der Aufreger im Video: Als der Hund auf den Straßen Barcelonas sein Geschäft verrichtet, wird der Kot zwar in einen Beutel gepackt und entsorgt, dann aber überkommt Simex eine Idee: Das sei ja der erste Haufen des Hundes in Barcelona, damit müsse man was Besonderes machen.

Er fordert seine Freundin auf, den Beutel mit Kot doch auf einen Passanten zu werfen. Doch die geht lediglich weg, also macht Simex es selbst, schleudert den Beutel einem Radfahrer entgegen freut sich dann, dass er trifft.

Die Stelle mit dem Kotwurf beginnt ab etwa 10:39 Minuten:

Das sind weitere Highlights des Videos: Das ist nur der Tiefpunkt des Videos. Weitere Vorfälle, über die Leute sich in den Kommentaren zum Video empören:

Das Paar ist ohne gültigen Corona-Test nach Spanien ausgereist und Simex freut sich über sein Glück, nicht richtig kontrolliert worden zu sein – Offenbar hatte man nur Schnelltests, hätte aber einen PCR-Test vorlegen müssen

Beim Einkaufen lässt man einen Einkaufswagen mitgehen und ist stolz, dabei nicht erwischt zu werden

Dann tritt Simex gegen Orangenbäume und freut sich, dass Orangen runterfallen – da werde man sich einen Saft draus brauen

Gibt es auch positive Szenen? Ja, gibt es. So will sich Simex in einem Supermarkt ein Fortnite-Spielzeug kaufen, seine Freundin verbietet ihm das aber. Einen kurzen Streit darüber verliert Simex dann. Seine Freundin weist ihn an, dass irgendwann später zu kaufen und es zu verlosen. Der Einkauf sei jetzt erstmal wichtiger.

Simex murmelt zerknirscht in die Kamera: “Leute, ich darf’s nicht holen.”

Nichts wird einem gegönnt – nicht mal Fortnite-Spielzeug.

„Schande für YouTube Deutschland“ – Likes und Dislikes verborgen

So sind die Reaktionen: Laut der Seite Mads hatte das Video bei 260.000 Aufrufen zwar 24.000 Likes, aber auch 14.000 Dislikes. Mittlerweile sind die „Likes/Dislikes“ ausgeschaltet und können nicht mehr gezählt werden.

Auch wenn das Video viele positive Likes hatte, sind die Kommentare überwiegend negativ. In den Kommentaren heißt es:

Das sei zum Fremdschämen

Einer sagt, er habe die Straftaten mitgezählt, aber es waren so viele, dass man den Überblick verloren habe – das Video sei eine Schande für YouTube Deutschland

Man prognostiziert, dass Simex es schwer haben könnte, sein Leben zu bestreiten, wenn YouTube nicht mehr läuft

So reagieren andere Influencer: Der Streamer Rewinside hatte ohnehin eine Fehde mit Simex laufen. Der hat das Video von Simex genüsslich und trocken seziert und jeden Fehltritt abgestraft (via rewinside).

Trymacs ist einer der größten Twitch-Streamer in Deutschland. Der schaut sich das Video fassungslos an. Er fragt seinen Twtich-Chat dann, ob die glauben, Simex sei wirklich so dumm, jemanden mit Kot zu bewerfen und sich dabei zu filmen, oder ob das ein inszenierter Skandal sei.

Trymacs wirkt ehrlich überrascht dass 81% der Zuschauer sagen: “Nein, der ist wirklich so blöd.“

Der Vorfall von Simex erinnert an einen Urlaubs-Ausflug von Twitch-Streamer MontanaBlack. Auch der ist durch Fortnite populär geworden und war in einem wärmeren Land zu Gast, in dem er sich nicht einwandfrei verhielt:

