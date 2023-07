Er brach nach der 9. Klasse die Schule ab, ist jetzt einer der größten Streamer im deutschen Twitch: Das ist LetsHugo

Mit 20 Jahren ist der Luxemburger “LetsHugo” einer der größten Streamer im deutschsprachigen Twitch. Wir von MeinMMO stellen euch den Content Creator vor.

Was ist das für ein Streamer? LetsHugo ist ein luxemburgischer Streamer. In seinen Streams spricht er überwiegend Hochdeutsch, weshalb er sich eine riesige deutsche Community aufgebaut hat.

Mittlerweile folgen dem 20-Jährigen mehr als 600.000 Menschen auf Twitch – das sind fast so viele, wie sein Heimatland Einwohner hat. Seine Fans lieben ihn für seine humorvolle und etwas verpeilte Art. Doch wie hat er es überhaupt so weit geschafft?

Der Twitch-Streamer Unge, der mittlerweile als Raik auftritt, spielte eine wichtige Rolle in der Karriere von LetsHugo:

Alles begann mit Minecraft

So fing alles an: Seine ersten Schritte auf Twitch machte Hugo 2016 im Blöckchen-Spiel Minecraft. Das hat bekanntlich auch schon andere Streamer groß gemacht. Die großen Zuschauermassen blieben jedoch erstmal aus: Lange streamte Hugo im Schnitt vor unter 10 Zuschauern.

Im Juli 2019 begann Hugo dann, deutlich mehr und regelmäßiger zu streamen. Das könnte rechnerisch zu seinen Angaben passen, nach der 9. Klasse die Schule abgebrochen zu haben, um sich ganz seinem Hobby zu widmen. Neben Minecraft nahm er dann auch Kategorien wie Just Chatting oder verschiedene Gelegenheitsspiele in seine Streams auf.

Hugo streamte jahrelang, ohne sein Gesicht zu zeigen

Wie sah seine Laufbahn aus? Mit der erhöhten Streaming-Zeit stellten sich auch die Zuschauer bei Hugo ein. Bis Oktober 2022 erreichte er bereits einen Schnitt von mehreren Hundert Zuschauern und das relativ konstant über mehrere Monate.

Außerdem hatte der Streamer sich durch gemeinsame Videos mit BastiGHG und die Teilnahme an Events wie Suro und Craft Attack einen Namen in der Minecraft-Community gemacht. So hatte sich Hugo eine Community mit fast 150.000 Followern aufgebaut, ohne jemals sein Gesicht zu zeigen.

Erst im Februar 2022 enthüllte er sein Gesicht in einem gemeinsamen Stream mit Simon “Unge” Wiefels, der fast wie ein großer Bruder auftrat und den jüngeren Streamer ermutigte (via YouTube).

Am 29. Oktober 2022 startete Hugo dann einen Sellout-Stream, der ganze 78 Tage andauern sollte. Mit dieser Art Stream, bei der Content Creator für Spenden bestimmte Aktionen durchführen, hatte auch schon Kevin “Papaplatte” Teller großen Erfolg.

Mit diesem Marathon-Stream knackte der damals 19-Jährige die Marke von durchschnittlich mehr als 1.200 Zuschauern. Zudem konnte er knapp 28.000 neue Follower dazu gewinnen. Einen ähnlichen Erfolg hatte Hugo mit einem zweiten Sellout-Stream vom 1. bis zum 23. Dezember.

Zum Ende des Streaming-Marathons wurde er sogar ein bisschen emotional und sagte, es sei einer der besten Zeiten gewesen, die er je gehabt habe.

Hungrig nach Erfolg

So gelang ihm der große Durchbruch: Im März 2023 gelang Hugo dann endgültig der große Durchbruch. Der Streamer war Teilnehmer bei der “No Food Challenge” seines Twitch-Kollegen Maximilian “Trymacs” Stemmler. Zuvor war er bereits bei dessen Fußball-Event dabei gewesen.

Gemeinsam mit weiteren Streamern wollten sie eine ganze Woche lang auf Nahrung sowie kalorienhaltige Getränke verzichten. Auch wenn für Hugo bereits nach 5 Tagen aus gesundheitlichen Gründen Schluss war, eroberte er dennoch die Herzen der Zuschauer sowie der anderen Content Creator.

Marcel “MontanaBlack” Eris, der zum Dauer-Gast der Challenge wurde und sich einen Spaß daraus machte, die Teilnehmer mit verführerisch duftenden Speisen in Versuchung zu führen, gab dem jüngeren Streamer sogar einige wertvolle Tipps mit auf den Weg:

Hugo ist überall

So erfolgreich ist er jetzt: Seitdem ist Hugo immer mit am Start. Ob bei der Wohnmobil-Tour mit Kevin “Papaplatte” Teller oder dem großen Influencer-Völkerballturnier, welches allerdings schmerzhaft für den Streamer endete. Mit durchschnittlich über 4.400 Zuschauern gehört er schon zu den größeren deutschsprachigen Streamern.

In den letzten 30 Tagen landete er auf Platz 11 der meistgesehenen deutschen Streamer. Darüber hinaus konnte kein anderer in diesem Jahr so viele neue Follower gewinnen, wie der mittlerweile 20-Jährige (via sullygnome).

Es zeichnet sich also ab, dass Hugo auch über seine Auftritte mit größeren Streamern hinaus erfolgreich ist und auf Twitch mittlerweile auf eigenen Beinen stehen kann. Es bleibt abzuwarten, was die Zukunft noch für den jungen Streamer bereithält.

Mittlerweile ist es für Hugo gar nicht mehr so leicht, unerkannt über ein Event zu schlendern, wie sich kürzlich bei der Anime-Messe Dokomi zeigte. Dort versteckte sich LetsHugo hinter einer Maske, doch ein Fan schaffte es dennoch, ein Foto mit dem Streamer zu ergattern.

