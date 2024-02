20-Jähriger schickt einer Twitch-Streamerin Geld und seine Handy-Nummer – Sie ruft ihn an, um ihn auszuschimpfen

Die Twitch-Streamerin Fibi reagierte entsetzt, als sie eine unerwartete Donation mit der Handy-Nummer eines Zuschauers erhielt und ihn daraufhin anrief. Nach einem kurzen Gespräch über seine unvorsichtige Handlung erklärte sie, dass zwischen ihnen nichts werden könne, da Geld nicht alles sei.

Wer ist Fibi? Fibi, auch bekannt als „xFibii“, hat in kürzester Zeit einen bemerkenswerten Aufstieg auf der Streaming-Plattform Twitch erlebt.

Mit ihrem Talent und ihrer Fähigkeit, ihre Zuschauer zu unterhalten, hat sie sich einen Platz unter den Top-Streamerinnen nicht nur in Deutschland, sondern auch international verdient.

Mit über 700.000 Followern auf ihrem Twitch-Kanal ist sie eine bekannte Persönlichkeit der Plattform und hat bereits im August 2022 den bemerkenswerten Erfolg erzielt, unter den Top 10 der weltweit meistgesehenen Streamerinnen zu sein.

„Ich muss ja irgendwie Kontakt zu dir aufnehmen“

Was war an der Donation ungewöhnlich? Inmitten ihres gewohnten Livestreams erhielt Fibi plötzlich eine merkwürdige Donation von einem ihrer Zuschauer. Diese Spende war jedoch nicht wie üblich, denn sie enthielt die Handy-Nummer des Spenders, der sich Nick nannte.

Ohne zu zögern, griff Fibi nach ihrem Handy und entschied sich, Nick direkt anzurufen. Nachdem sich beide mit einem stumpfen „Hallo“ begrüßten, fragte sie direkt, warum er seine Nummer in die Donation geschrieben hatte.

Nick entschuldigte sich sofort und erklärte, dass er irgendwie Kontakt zu ihr aufnehmen wollte, was Fibi entsetzte.

„Geld ist nicht alles“, sagt Fibi

Wie reagierte Fibi auf seine Aussage? Fibi fragte ihn daraufhin nach seinem Alter. Nachdem Nick erklärt hatte, dass er 20 Jahre alt war und dennoch seine Handynummer in die Spende geschrieben hatte, war Fibi entsetzt.

Sie konnte nicht fassen, dass jemand in seinem Alter so leichtsinnig seine persönlichen Daten preisgeben würde. Mit einem Hauch von Unglauben in ihrer Stimme fragte sie erneut: „Und du schreibst mit 20 deine Nummer in das Internet hinein?“. Nick, offenbar unbeeindruckt von ihren Bedenken, erklärte ruhig, dass er an das Gute glaube.

Fibi konnte ihre Verwunderung nicht verbergen und schüttelte entsetzt den Kopf. Nach einem Moment des Schweigens ergänzte sie, dass sie eigentlich nur mal kurz vorbeischauen wollte, aber dass zwischen ihnen leider nichts werden könne.

Diese deutliche Aussage schien Nick überrascht zu haben, da er entsetzt fragte: „Wie?“. Fibi erklärte daraufhin ruhig, dass Geld nicht alles sei.

„Nick hat mein Goldfisch vorm Ertrinken gerettet!“

Wie reagierte die Community auf die Situation? Die Reaktionen der Community auf dieses ungewöhnliche Gespräch waren vielfältig und spiegelten die unterschiedlichen Meinungen und Perspektiven wider. Einige Zuschauer bewunderten Nicks Mut und seine Initiative, während andere kritisierten, dass Fibi überhaupt auf den Anruf eingegangen war.

Chris93er schrieb: „Und warum ruft die da an?“

CLX schrieb: „Niemals aufgeben, Nick!“

laventina 1 schrieb: „Haha wie er am Anfang ganz glücklich Hallo sagt und das Ende killt alles.“

Michael Mayer schrieb: „Imagine sie hat nicht unterdrückt angerufen.“

Chorito Overwatch schrieb: „Nick hat mein Goldfisch vorm Ertrinken gerettet!“

Momo schrieb: „Hat ja geklappt mit der Kontaktaufnahme.“

