„Was ein Fiebertraum“ – Deutsche Twitch-Streamer interviewen Mark Forster

In ihrem Podcast „Edeltalk“ interviewen die deutschen Twitch-Streamer Papaplatte und Reeze den Musiker Mark Forster, wobei überraschende Enthüllungen über die Namensgebung des Künstlers für Gesprächsstoff sorgen.

Was ist Edeltalk? Der Podcast „Edeltalk“, den Papaplatte und Reeze gemeinsam moderieren, erfreut sich einer großen Fangemeinde. Mit 143.000 Abonnenten auf YouTube und einer Bewertung von 4,9 von 5 Sternen auf Spotify ist die Beliebtheit der Show offensichtlich.

In „Edeltalk“ diskutieren die beiden über eine Vielzahl von Themen und laden regelmäßig interessante Gäste ein. Zu den bisherigen Gästen zählen zum Beispiel Persönlichkeiten wie LetsHugo und einige der Teilnehmer von „7 vs Wild“, darunter Affe & Hannah, Trymacs & Rumathra sowie Jan Schlappen.

Wer ist in der neusten Ausgabe dabei gewesen? Die Teilnahme von Mark Forster an einer der neuesten Folgen von „Edeltalk“ sorgte für besondere Aufregung und ein bestimmter Ausschnitt davon landete auf TikTok bei vielen auf ihrer For-You-Seite. In der etwa eineinhalb Stunden langen Episode wurden nicht nur unterhaltsame Anekdoten ausgetauscht, sondern es kamen auch ernstere Themen zur Sprache.

Die Geschichte hinter dem Namen „Mark Forster“

Wie heißt Mark Forster richtig? Eine besonders interessante Anekdote, die während des Interviews aufkam, drehte sich um die Namensgebung von Mark Forster. Papaplatte stellte zu Beginn des Gesprächs die Frage, warum Mark hinter den Kulissen als „Marek“ angesprochen wurde.

Mark enthüllte daraufhin, dass seine Mutter polnischer Herkunft sei und ihn eigentlich Marek nennen wollte. Sein deutscher Vater war jedoch dagegen, da der Name zu Polnisch klang. So einigten sie sich schließlich auf den Namen Mark, doch seine Mutter beharrte weiterhin darauf, ihn Marek zu nennen.

Papaplatte fragte daraufhin, ob Mark also theoretisch mit zwei Vornamen aufgewachsen sei. Der Sänger lachte und sagte, das sei noch nicht alles.

Mark offenbarte auch, dass sein Nachname nicht „Forster“, sondern „Ćwiertnia“ sei. Diese unerwartete Enthüllung ließ Papaplatte und Reeze fassungslos zurück. Reeze äußerte lediglich dazu: „Jetzt bricht mein Leben zusammen.“

Dieser Fakt ließ aber die Frage aufkommen, woher der Name „Forster“ dann stammen würde.

Wie kam es zu dem Namen „Forster“? Mark erklärte weiter, wie er zu dem Namen „Forster“ kam. Er befand sich in einem Studio in der Forster Straße. Seeed würde sich in der gleichen Etage befinden und diese haben ihm jemanden von einer Plattenfirma vorbeigeschickt, der ihm dann einen Vertrag anbot.

Da sein richtiger Nachname zu kompliziert war, entschied man sich für den einfacher auszusprechenden Namen „Forster“, der an den Namen der Straße angeknüpft war. Also speicherte derjenige von der Plattenfirma ihn als „Marek Forster“ in seinem Handy ein.

Wie die Community darauf reagiert

Die überraschenden Enthüllungen über Marks Namen sorgten nicht nur bei Papaplatte und Reeze für Verwirrung, sondern auch bei der Community. In den Kommentaren zu der Episode äußerten zahlreiche Zuhörer ihre Verwunderung und teilten ihre Gedanken zu dieser unerwarteten Wendung mit. Einige der Kommentare lauteten:

rewekarriere schrieb: „Er hat uns alle hochgenommen hahaha“

emmaliveabroad schrieb: „Einfach eine Straße als Künstlername haha“

Milde Schorle schrieb: „Und dann noch SEEED mit im Game und den Plattenvertrag geregelt. Was ein Fiebertraum.“

Anne schrieb: „Ich liebe es, dass seine Mutter den Namen ignoriert und ihn trotzdem Marek nennt.“

justinrichter262 schrieb: „Es kann mir doch niemand erzählen, dass wir nicht in einer Simulation leben.“

Papaplatte erzählt, wie es zu seinem Namen kam

Auch Papaplatte wurde von Mark nach der Herkunft seines Namens gefragt. Papaplatte enthüllte, dass sein Name aus einer “World of Warcraft”-Story stammt.

Auf einem Server traf er einen Spieler namens Papaleone, von dem das „Papa“ in seinem Namen stammten würde. Als er einen Krieger mit Platten-Rüstung erstellte, war sein Charaktername geboren.

Er selbst sagt dazu: „Ultra die cringe Story und jetzt sind wir hier. Uncooler geht es wirklich nicht.“

Die neueste Folge von „Edeltalk“ mit Mark Forster verspricht also nicht nur humorvolle und interessante Unterhaltung, sondern bietet auch einen faszinierenden Einblick in die Hintergründe der Namen der Beteiligten.

