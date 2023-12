Auch wenn Papaplatte aktuell zu den größten deutschen Streamern gehört, gibt es Punkte, die ihn an Twitch stören: Papaplatte erklärt, was im deutschen Twitch falsch läuft: Streamer haben Angst, Gaming zu zeigen

Wie erging es Kevin an diesem Tag? Im nächsten Abschnitt berichtete Papaplatte jedoch, dass es ihm an diesem Tag nicht gut ging. Mit nur fünf Stunden Schlaf nutzte er zwar die Phantasialand-Karten, die ihm ermöglichten, ohne Wartezeiten bestimmte Attraktionen zu besuchen. Jedoch fühlte er sich anschließend durchgehend unwohl.

In einem vorherigen Ereignis schloss sich Papaplatte mit seiner Community auf Twitch zusammen, um an einer von den Moderatoren Joko und Klaas organisierten Schatzsuche um 1 Million Euro teilzunehmen. Live auf Twitch rätselte er gemeinsam mit seiner Community und das Ergebnis war, dass einer seiner Zuschauer nun im Besitz eines beträchtlichen Vermögens ist.

