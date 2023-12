An wen gehen die Spenden aus dem Stream? Alle Einnahmen werden an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei, kurz DKMS gespendet.

Was für ein Event ist das? Der Bisalina-Stream ist ein Speedrun-Livestream, der dieses Jahr zum 5. Mal stattfand. Bei ihm werden Content-Creator und Speedrunner eingeladen, die sich dann in verschiedenen Kategorien beweisen müssen.

Das Charity-Event Bisalina Speedruns ging gestern, am 2. Dezember 2023, in die 5. Runde. Dabei sammelte man insgesamt 3.640 €, die an eine gemeinnützige Organisation gespendet werden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to