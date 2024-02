Twitch-Streamerin führt Buch über Leistung ihrer Liebhaber – Löst Debatte über Sexismus aus

Die Twitch-Streamerin ExtraEmily erzählte in einem Podcast, sie führe detailliert Buch über die Leistung ihrer Liebhaber und mache sich da Notizen. Vor allem Twitch-Streamer xQc zeigt sich darüber empört. Man stelle sich vor, er bewerte Frauen nach der Form ihrer Brüste.

Was hat die Streamerin gesagt? In einem Podcast mit befreundeten Streamern sagte die Twitch-Streamerin:

Was sagt xQc dazu? Der Reaction-Streamer xQc hat dazu, wie zu vielem, eine klare Meinung. Eigentlich, sagt er, sei gegen so eine Liste nichts zu sagen, solange sie privat bleibe, wie ein Tagebuch. Wenn man sie aber herumzeige, werde es definitiv schräg.

Er findet die Liste an sich offenbar sexistisch und sagt, die Leute sollten sich nur mal vorstellen, was für einen Aufschrei es gäbe, wenn er Frauen so bewerten würde:

Lasst und die Rollen umdrehen, Was wäre, wenn ich eine Tabelle hätte von Mädchen, mit denen ich zusammen war und deren Leistung: also so irgendwie Brustform und alles und so. Das ist verdammt schräg.

Okay, das war jetzt ein Battlestar Minus oder das war jetzt eine Super-Peperoni-Salami – also was zur Hölle?