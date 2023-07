Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Na ja, vielleicht“, antwortet die Streamerin. Der Weg zur Bank ist halt so weit und so beschwerlich.

Doch der Streamer lässt sie damit nicht so einfach durchkommen und schaltet in den „Erwachsener spricht mit einem Teenager“-Modus. Er schaut sich den Scheck näher an und ruft dann entsetzt: „Was zum Geier? Das ist ein 2.000$-Scheck und der läuft nach 90 Tagen ab?“

„Der ist abgelaufen“, gesteht die Streamerin. Schnell ergänzt sie fast panisch: „Ich konnte ihn nicht rechtzeitig einlösen, weil ich das mobil nicht machen konnte! Ich musste zur Bank gehen und die war ganz weit weg … also hab’s ich einfach nicht gemacht.“ Sie trifft also eigentlich gar keine Schuld, scheint sie zu suggerieren, wobei ihr gleichzeitig wohl klar wird, dass das schon ziemlich bescheuert klingt.

Nmplol beschwerte sich im Drive-through über das zu kleine Auto, in dem man kaum richtig essen könne. Emily wies ihn stolz auf ein geräumiges Fach bei den Getränke-Haltern in der Mittelkonsole hin. Als es aufgeklappt wurde, sagt Nmplol verdutzt: „Da ist ja ein Scheck.“

Das ist jetzt aufgefallen: ExtraEmily war mit einem befreundeten Streamer in ihrem Auto unterwegs, mit „Nmplol“. Der 32-Jährige ist ebenfalls bei One True King.

