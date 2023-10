„Hast du noch alle Latten am Zaun?“ – 17-Jährige Twitch-Streamerin bekommt großzügige Spende

Die Streamerin berichtete von einem berührenden Moment, als sie eine Nachricht von einer Zuschauerin erhielt, die ihr mitteilte, dass ihr Content in einer schweren Zeit geholfen hatte. Dies war der einzige Moment, in dem sie das Gefühl hatte, einem Menschen wirklich geholfen zu haben.

Was steckt hinter den Aussagen? Trotz ihres rasanten Erfolgs und der Großzügigkeit ihrer Fans zeigte Fibi in der Vergangenheit mehrfach eine gewisse Distanz zu ihrer Rolle als Influencerin. Sie äußerte, dass Influencer im Grunde genommen nichts Bedeutendes im Leben erreicht hätten.

Wie reagierte sie auf die Spende? Fibi konnte ihre Überraschung und Dankbarkeit nicht verbergen, als sie von der großzügigen Spende erfuhr, im Wert von 3.000 Euro. In einem emotionalen Ausbruch stellte sie den Spender in Frage und fragte, ob dieser „auf den Kopf gefallen sei“ oder „alle Latten am Zaun habe“.

