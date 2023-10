„Ich hab meine Freunde seit 2 Monaten nicht mehr gesehen“ – Twitch-Streamerin redet über ihre Arbeit, kriegt Hass-Kommentare

Streamer, die ihr eigenes Leben für den Stream vernachlässigen, erinnert auch an den Twitch-Streamer LetsHugo, der vier Jahre lang täglich gestreamt hatte. Er hatte mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen, was schließlich dazu führte, dass er die Reißleine zog und eine Pause einlegte, um sich um seine Gesundheit zu kümmern.

Der Nutzer „_nico_no“ fügte hinzu: „Sie verdient damit unendlich viel Geld, während jeder normale Mensch mindestens 8 Stunden am Tag arbeitet und am Ende kein Geld hat“.

Die Ausführungen von Dilara erinnern an eine Erfahrung der Streamerin Reved, die kürzlich von ähnlichen Umständen sprach. Monatelang hatte sie mit starken Kopfschmerzen zu kämpfen , da sie Arzttermine aufgrund ihrer Streaming-Verpflichtungen vernachlässigt hatte. Dies führte zu einer monatelangen Auszeit, in der sie sich erst einmal um sich selbst kümmern will.

Was hat das für Auswirkungen auf ihr Privatleben? Dilara betonte, dass sie durch ihre gegenwärtige Aktivität im Streaming-Bereich kaum noch Zeit für soziale Kontakte hat. Sie gab an, dass sie ihre Freunde und Familie seit zwei Monaten nicht mehr privat getroffen hat. Cenkgooo kommentierte ihre Situation das mit: „Ich lebe auch nur noch für den Scheiß“.

Die Twitch -Streamerin Dilara enthüllte in einem Podcast ihre stressige Arbeitsroutine, die 8-stündige Streaming-Sessions und kaum Zeit für soziale Kontakte beinhaltet. Dies führte in den sozialen Medien zu Diskussionen.

