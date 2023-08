17-Jährige ist eine der größten Twitch-Streamerinnen Deutschlands, sagt jetzt: „Influencer haben nichts erreicht im Leben“

Die Situation von Fibii unterscheidet sich von der einiger ihrer Kollegen auf Twitch. Denn die sind teilweise noch in einer Zeit aufgewachsen, bevor man eine Karriere als Influencer anstreben konnte und arbeiteten erstmal in einem „normalen“ Beruf. Nun wissen sie es umso mehr zu schätzen, fürs Zocken bezahlt zu werden:

Was sagt die Streamerin jetzt zu ihrer Karriere? In einem aktuellen Livestream erklärte Fibii, sie habe eigentlich gar keine Lust darauf, Influencerin zu sein. Das sei nichts, worauf man stolz sein könnte, so die 17-Jährige:

Was hat Fibii bislang erreicht? Mit 16 Jahren war Fibii 2022 bereits eine der größten deutschsprachigen Streamerinnen und hatte einen der am schnellsten wachsenden Kanäle auf Twitch. Sie beendete die Schule nach der 10. Klasse, und streamt seitdem Vollzeit.

