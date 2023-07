Arzt kritisiert Twitch-Streamerin für ihre Berufswahl: „Ich habe fast geweint“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was hat der Arzt gesagt? Als Fibii sich auf die Untersuchung vorbereitete, konnte sie ihre wachsende Nervosität kaum verbergen. Der behandelnde Arzt schien jedoch wenig Einfühlungsvermögen zu zeigen, was die Situation nur verschlimmerte.

Die beliebte Streamerin Fibii musste kürzlich einen schweren Rückschlag verkraften. Beim Sport erlitt sie einen Schlüsselbeinbruch, der sie zum ersten Mal in ihrem Leben ins Krankenhaus brachte. Ohne die gewohnte Unterstützung ihrer Mutter war sie mit Ängsten und Sorgen allein in dieser herausfordernden Situation.

Fibii begeistert ihr Publikum mit Gaming-Inhalten, hauptsächlich in Valorant. Dort hat sie den „Ascendant“-Rang erreicht, was sie rechnerisch zu einer der besten 5 % der Spieler des Shooters macht. Zusätzlich zu Gaming-Streams veranstaltet sie auch IRL- und Kochstreams und interagiert gerne mit ihren Zuschauern im „Just Chatting“ Format.

Insert

You are going to send email to