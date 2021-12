Was sagt ihr zu der Aussage von shroud, das Streaming gar keine Arbeit sei? Würdet ihr dem zustimmen oder widersprechen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Was gibt es noch zu bedenken? Man muss sich klarmachen, dass shroud in einer völlig anderen Situation ist, als die meisten Streamer, die nach ihm mit Twitch anfingen.

Shroud startete seine Karriere als professioneller CS:GO-Spieler. 2018 trat er aus dem Team von Cloud9 zurück und widmete sich in Vollzeit seiner Streaming-Karriere. Im Oktober 2019 wechselte er zum Streaming-Dienst Mixer und soll dort richtig gut verdient haben. Nach dem Ende von Mixer wechselte er zurück zu Twitch.Auf Twitch gehört er zu den erfolgreichsten Streamern überhaupt. Mit über 6,7 Millionen geschauten Stunden liegt er auf Platz 8 in den letzten 30 Tagen ( via Sullygnome ). Ihm folgen auf Twitch über 10 Millionen Menschen.Shroud ist vor allem als guter Shooter-Spieler bekannt, zeigt aber regelmäßig auch MMORPGs. Zuletzt verbrachte er über 250 Stunden live auf Twitch mit New World und hatte trotz der Probleme viel Lob für das Spiel übrig

Was hat shroud da gesagt? Shroud sah sich live im Stream ein Valorant-Turnier an und kommentierte es, als er im Chat eine Frage gestellt bekam. Ein Zuschauer wollte wissen, ob shroud sich vorstellen könnte, wieder als ein E-Sportler zu spielen.

Michael “shroud” Grzesiek ist einer der erfolgreichsten Streamer auf Twitch. In einem seiner Streams verriet er, dass er keine Lust auf Arbeit hat. Das Streamen selbst sieht er nicht als Arbeit an.

