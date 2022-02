Gaming-Streamerin rät Nachwuchs-Talenten auf Twitch: „Sucht euch erstmal einen richtigen Job“

Der Rat, sich erstmal einen Job zu besorgen, ist auch sinnvoll, denn damit hält den wirtschaftlichen Druck im Zaum. Streamer und Streamerinnen, die dringend Geld brauchen, und ihre wenigen Zuschauern förmlich anbetteln, doch mal was zu spenden, kommen selten gut an:

Gerade Fortnite und Among Us waren und sind Spiele, die sich ideal für solche „Synergie-Effekte“ eigneten, weil sie Modi für 4 oder 8 Spieler bieten, die miteinander agieren und ihre Streaming-Persönlichkeit voll ausleben können. Valkyrae war hier in Streamer-Cliquen, die dafür sorgten, dass man sich die Zuschauer praktisch teilt und gemeinsam stark wächst.

Dabei profitierte sei von genau den Tipps, die sie jetzt gibt. Sie hat 2-mal eine Hype-Welle voll mitgenommen, erst mit Fortnite, später mit Among Us. Ob das ihre „Lieblingsspiele“ waren oder nicht, spielt dabei keine Rolle.

Valkyrae rät dazu, Streaming als ein Hobby zu betrachten, es aber gleichzeitig auch klug anzugehen. Es bringe einfach nichts vor 0 Zuschauern und 0 Followern zu streamen. Kaum ein Zuschauer würde in den Liste auf Twitch so weit runterscrollen, um jemanden zu finden, der gar kein Publikum hat.

