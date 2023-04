Zuschauer fordert einen Twitch-Streamer auf, „vernünftig zu arbeiten“ – Fans halten mit einem Geldregen dagegen

Content-Creator müssen sich häufiger anhören, sie sollten lieber mal einer “richtigen Arbeit” nachgehen. Mit Twitch-Streamer “Mcky” traf es jetzt aber den Falschen, denn der 30-Jährige kennt sich mit harter Arbeit aus. Hauptberuflich zu zocken, gefällt ihm aber besser.

Was ist das für ein Streamer? Michael alias “Mcky” gehört zu den meistgesehenen Streamern im deutschen Twitch. Auf seinem Kanal MckyTV hat er mehr als 1,3 Millionen Follower. Doch das war nicht immer so: Früher war er laut eigener Aussage spielsüchtig und hoch verschuldet.

Heute lebt Mcky seinen Traum. Für den fiesen Spruch eines Zuschauers hat er da allerdings wenig Verständnis.

Zuschauer ätzt im Stream, doch das geht nach hinten los

Was war das für eine Situation? Am 25. April berichtete Mcky auf Twitter von einem Vorfall, der sich während seines Streams am Vorabend ereignet hatte. Ein Zuschauer habe ihn im Chat aufgefordert, vernünftig arbeiten zu gehen, statt zu streamen.

Wie reagierte der Streamer? Der erklärte dem Zuschauer, er habe früher normal gearbeitet, verdiene sein Geld jedoch lieber mit Videospielen. Dem Zuschauer wünschte er aber noch “viel Spaß beim Ackern.” Damit hätte die Sache erledigt sein können, wäre da nicht noch die Community des Streamers.

Denn die Fans überschütteten Mcky erstmal mit Geschenkabos. Der kam kaum hinterher, sich bei jedem einzeln zu bedanken. Der Streamer stellt fest, dass sich der Zuschauer für seinen Spruch da wohl den falschen Kanal ausgesucht hätte: Seine Community wäre da einfach so drauf, dass sie ihn dann erst recht beschenken.

Bei seinen Fans bedankte er sich für die Unterstützung:

Ihr seid der Grund, warum ich das seit Jahren hier machen kann und ich stehe jeden Tag auf und denke: “Was hab ich für ein geiles Leben?” Dass ich das machen kann, was ich tue, wie ich es mache, ohne shady Deals anzunehmen, ohne meinen Arsch an Glücksspiel zu verkaufen, ohne Alkohol zu bewerben. Einfach nur, dass ich ich sein kann und dafür bin ich sehr dankbar und das schon seit Jahren. Liebe, Liebe, Liebe. Mcky via Twitch

Streamer will etwas zurückgeben

Was steckt dahinter? Auf Twitter führte der Streamer aus, warum ihm die Unterstützung seiner Fans so viel bedeutet. Mcky erzählt von seiner Vergangenheit. Mit 19 habe er in einem Möbelgeschäft gearbeitet, mit 23 arbeitete er tagsüber und setzte sich abends noch hin, um zu streamen.

Tatsächlich ist Mcky schon seit 2015 auf Twitch unterwegs, doch erst im November 2017 schaffte er den Durchbruch. Innerhalb von 4 Monaten sprang er von durchschnittlich 44 Zuschauern auf 1.309, mittlerweile sind es über 4.500 (via sullygnome).

Angesichts der Unterstützung seiner Fans ist es Mcky wichtig, dankbar zu bleiben. In einem Kommentar schreibt er, es sei wichtig, diesen Segen nicht nur für sich selbst zu nutzen, sondern auch etwas zurückzugeben: an seine Community, an gemeinnützige Zwecke, an das eigene Umfeld (via Twitter).

Für Leute, die einem eher traditionellen Beruf nachgehen, ist es manchmal schwer nachzuvollziehen, wie viel Geld große Content-Creator dafür bekommen, den halben Tag zu zocken. Das kann auch mal zu hitzigeren Diskussionen führen. So etwa bei Twitch-Streamer Elotrix, dem die Bemerkung eines Zuschauers überhaupt nicht passte:

