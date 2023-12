Knossi schwärmt vom Talent einer 17-jährigen Twitch-Streamerin: „Sie hat dieses Showbusiness-Gespür“

Jens „Knossi“ Knossalla ist der wohl größte Entertainer im deutschen Twitch. Vom Talent einer jungen Nachwuchs-Streamerin zeigt er sich beeindruckt: Er sagt der 17-jährigen Fibi „Fibii“ Pfeiffer eine große Karriere voraus.

Um welche Streamerin geht es? Mit gerade einmal 16 Jahren wurde Fibi „Fibii“ Pfeiffer zu einer der größten Streamerinnen im deutschsprachigen Twitch. Mittlerweile ist sie 17 und feiert im Januar 2024 ihren 18. Geburtstag.

Knossi hingegen hat schon einige Jahre im Showgeschäft auf dem Buckel. Der 37-Jährige ist Entertainer durch und durch. In einem Stream vom 5. Dezember 2023 zeigte er sich beeindruckt von den Showbusiness-Qualitäten seiner jungen Twitch-Kollegin.

Obwohl Knossi zu den größten deutschen Streamern gehört, ist seine wahre Liebe das Fernsehen. Mehr zur illustren Karriere des 37-Jährigen seht ihr bei uns im Video:

Knossi sieht eine strahlende Zukunft für Fibii voraus

Was sagt Knossi über Fibii? „Fibii ist unglaublich talentiert“, erklärte Knossi seinen Zuschauern im Stream. Drei Punkte zeichnen die Streamerin in den Augen des Entertainers besonders aus: ihr Humor, ihre Spontanität und ihr Timing, wenn es um Witze geht.

Wenn sie sich so weiterentwickelt, meint Knossi, würde in Zukunft sicher noch viel von ihr kommen. „Sie weiß genau, was wie wo ankommt, sie hat dieses Showbusiness-Gespür“, sagt Knossi zusammenfassend. Den entsprechenden Stream-Ausschnitt könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Insbesondere zeigt sich Knossi beeindruckt davon, wie weit Fibii in ihren jungen Jahren schon gekommen ist. Was die Zukunft für die Streamerin bereithält und wie sich ihre Karriere entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Der Entertainer ist sich jedoch sicher, dass man von der 17-Jährigen noch viel hören wird: „Erinnert euch an meine Worte: Das ist ’ne große, die hat das drauf.“

Knossi merkt noch an, dass er Fibii seine Eindrücke gerne noch persönlich mitteilen möchte. Er sei sich gar nicht sicher, ob sie sich ihres Talents bewusst sei. Für die Streamerin könnte so viel Lob von einem erfahrenen Kollegen sicher wertvoll sein, hatte sie zuletzt doch mit Hate-Kommentaren zu kämpfen und haderte sogar mit ihrer Berufswahl:

17-jährige Twitch-Streamerin sagt: „Influencer haben nichts erreicht im Leben“