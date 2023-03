Streamer wollen auf Twitch fürs Wassertrinken werben – Die Reaktionen der Fans sind fürchterlich

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Gibt es auch positive Stimmen? Insgesamt gibt es eher wenig Reaktionen und die sind nahezu ausnahmslos negativ. Lediglich der Grundidee kann der ein oder andere doch etwas abgewinnen. So schreibt ein Twitter-Nutzer, es sei besser, für Wasser zu werben, als für zuckerhaltige Limonaden und Energy-Drinks (via Twitter ).

Denn die Praktik, “kostenloses” Wasser an der Quelle abzuschöpfen und zu verkaufen, ist umstritten. Kritiker fürchten zudem, dass sich die Wasser-Entnahme negativ auf die umliegenden Regionen auswirkt und Gewässer versiegen lässt (via euronews ).

Doch auf Twitter wird Kritik am Event geäußert. Fans sind enttäuscht, dass “ihre” Streamer bei so etwas mitmachen.

Während der Streams sollen Alerts eingeblendet werden, die die Teilnehmenden daran erinnern, genug zu trinken. Für die Gewinner-Communitys winken Merch, Geschenk-Abos und Volvic-Fan-Pakete. Die erste Challenge „Twitch Feud“ läuft am 30. März (via Volvic ).

Was sind die Hydro Games? Mit dem Twitch-Event des Mineralwasser-Produzenten Volvic soll Aufmerksamkeit auf das Thema Hydration gelenkt werden. Dafür treten Teams aus 6 Streamern über 3 Monate in Challenges gegeneinander an.

