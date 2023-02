Kontroverser Nestlé-Konzern steigt bei Yfood ein – „Solche Placements wird es in Zukunft nicht mehr geben“

Damit ihr gut in New World einsteigen könnt, haben wir 5 nützliche Tipps für euch im kurzen Video zusammengestellt.

Nestlé selbst wird nicht müde, die Vorwürfe zu dementieren und verweist dabei auf seine Website ( via nestle.de ), wo all die Fragen geklärt werden. Trotzdem schafft es der Konzern nicht, sein kontroverses Image abzustreifen.

Warum gilt Nestlé als kontrovers? Der Schweizer Konzern steht seit Jahren in der Kritik, nur auf den Profit zu schauen. Das Handelsblatt hat 2019 die größten Vorwürfe zusammengefasst ( via handelsblatt.de ):

Er sei schon seit Anfang des Jahres kein Partner mehr und das bleibe auch so. Weiter unten im Tweet erklärte er, warum er trotzdem erst kürzlich für Yfood geworben hatte: „Jo, das war ein Placement. Aber bis Anfang des Jahres waren die [ein] fester Partner mit Schriftzug im Stream und Banner in der Infobox. Solche Placements wird es in Zukunft nicht mehr geben“.

Was plant Yfood und warum Nestlé ? Wie die Fachzeitschrift „Lebensmittel Zeitung“ berichtet, plant Yfood eine strategische Partnerschaft mit Nestlé. Man erhoffe sich dadurch „eine vorteilhafte Zusammenarbeit in den Bereichen internationale Expansion und Vertriebskanälen“.

Die Flüssignahrung von Yfood dürfte vielen von euch durch Werbung mit bekannten Influencern bekannt sein. Jetzt wurde bekannt, dass Nestlé eine Minderheitsbeteiligung anstrebt. Der Nahrungsmittelkonzern steht seit Jahren in der Kritik, was nun auch Yfood schaden könnte.

