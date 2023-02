39-jähriger Hausmeister betreibt illegale Krypto-Mine unter seiner Schule – Fliegt wegen eines dummen Fehlers auf

Damit ihr gut in New World einsteigen könnt, haben wir 5 nützliche Tipps für euch im kurzen Video zusammengestellt.

Zum Verhängnis wurde dem 39-Jährigen übrigens der hohe Strompreis. Denn die Schule bekam Stromrechnungen in Höhe von rund 17 500 US-Dollar und das war aufgefallen. Am Ende waren nicht nur die örtliche Polizei, sondern auch die US-Küstenwache und das Ministerium für innere Sicherheit beteiligt, um dem Täter auf die Schliche zu kommen.

Die Polizei hatte in einer Kleinstadt in der Nähe der Stadt Boston die Krypto-Mine entdeckt. Diese Mine hatte der Hausmeister in seiner Schule eingerichtet.

In den USA wurde eine 39-jährige Person verhaftet. Er hatte in einer Schule eine Krypto-Mine aufgebaut und mehrere tausend Euro Schaden verursacht.

