Krypto-Firma verlor 70 Millionen Euro – Verkauft jetzt lieber Strom aus Abfall anstatt Bitcoins

Vom 23. bis 28. August findet in Köln wieder die gamescom statt, eines der größten Gaming-Events der Welt. Wir zeigen euch im Video, was euch dort erwartet.

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Dort werden diese Abfälle nicht gebraucht und die Firma produziert daraus Strom. Die Kohleabfälle werden laut der Firma von Pennsylvania als alternative Energieressourcen der Stufe II eingestuft, was gleichwertig mit Wasserkraft sein soll (via strongholddigitalmining.com ). Für die Stromgewinnung soll die zirkulierende Wirbelschichttechnologie eingesetzt werden, die für schadstoffarme Verbrennung bekannt ist und auch in Deutschland genutzt wird. Insgesamt produzieren die beiden Kraftwerke zusammen 165 MW (80 + 85).

Insert

You are going to send email to