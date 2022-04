Kontroverser Konzern Nestlé kauft Ankerkraut – Dutzende Twitch-Streamer beenden die Zusammenarbeit

Was sagt Ankerkraut zu den Massen an Kritikern? Das Online-Magazin von t-online hat eine Rückmeldung von einer Ankerkraut-Sprecherin bekommen, welche so argumentierte: „Wir haben auf Instagram mehr Likes als negative Kommentare.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch der große Nintendo-YouTuber Domtendo fragt direkt nach Alternativen (via Twitter ). Viele Twitter-Nutzer sind zudem dazu übergegangen, andere Gewürzfirmen in den Kommentaren von Ankerkraut zu empfehlen.

Neben DoktorFroid berichteten Sturmwaffel (via Twitter ) und Sintica (via Twitter ) ebenfalls ähnliches und wussten im Vorfeld nichts über den Kauf.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sagen die Content-Creator dazu? Die zeigen sich gar nicht begeistert und teilweise auch richtig wütend. So berichten einige von ihnen, dass sie im Vorfeld sogar überhaupt nicht über den Kauf von Nestlé informiert wurden und erst durch Social Media davon erfuhren:

Damit wirbt Ankerkraut: Auf ihrer Homepage wirbt Ankerkraut damit, dass sie einen klaren Anspruch gegenüber Menschen, unserer Welt und den Lebewesen, die sie bewohnen, setzen. Zudem denken sie bei Produktion und Verpackung an Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein (via Ankerkraut.de ).

Was ist Ankerkraut? Seit 2013 produzieren Stefan und Anne Lemcke hochwertige und ausgefallene Gewürze im Rahmen eines kleinen Familienunternehmens. 2016 wurde das Unternehmen jedoch bekannter, da es einen Auftritt in der TV-Show „Die Höhle des Löwen“ hatte.

Insert

You are going to send email to