Deutscher Twitch-Streamer feiert Party im Kinderzimmer – Geht viral mit Flammenwerfer und eigener Disco

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Twitter-User kittyzandpichu schreibt dazu: „Ich wurde von diesem Kind in Modern Warfare 2 gekillt, mit seinem Twitch im Namen und das ist, was ich sehe.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein Twitter-User postete am 11. April ein Clip des Streamers, der mittlerweile über 7 Millionen mal angesehen wurde. Zudem konnte er bereits über 50.000 Retweets und 300.000 Likes sammeln. Zu sehen ist Crossmauz, wie er total abtanzt und ordentlich Party in seinem Kinderzimmer feiert.

Der 15-jährige Twitch-Streamer Crossmauz macht in seinem Kinderzimmer ordentlich Party! Allerlei Effekte, Lichter und sogar einen eigenen Flammenwerfer hat der Junge in seinem Zimmer platziert. MeinMMO berichtet, was da abgeht.

Insert

You are going to send email to