Mama beschimpft und blamiert Sohn live auf Twitch – Streamer fällt vor Lachen fast vom Stuhl

Was passierte danach? Einige Zuschauer meinten, dass das Auftreten der Mutter bestimmt geplant gewesen sei. „Ob das inszeniert war oder nicht, es ist mir egal. (…) Er hat buchstäblich seine Mutter hinzugezogen, das war -“, sagte sennyk4 dazu und applaudierte lachend (via Twitch ).

Ein Zuschauer, „L00nyLouie“, wollte gerade einen Witz erzählen und begann mit „Zwei Nonnen fuhren auf Fahrrädern…“, während sennyk4 schon gelangweilt tat, jedoch platzte plötzlich die Mutter von Louie in den Call: „Bist du immer noch an dem verdammten Computer?!“, schallerte es aus heiterem Himmel ins Mikrofon.

Was war das für eine Herausforderung? Bei der Challenge ging es darum, sennyk4 zum Lachen zu bringen. Dafür wurden verschiedene Zuschauer in einen Discord-Call eingeladen, die nach und nach einen Versuch hatten. Wenn sie es schafften, dass der Streamer lacht, schenkte er ihnen ein Abonnement auf Twitch.

Am 10. April veranstaltete sennyk4 einen Twitch-Stream, in dem er eine Herausforderung für seine Zuschauer startete. Als Preis sollte ein Abo auf seinem Kanal winken.

