Zweitbester Spieler in CoD Vanguard erklärt nach Cheat-Skandal, warum er Wallhacks nutzte

Ein Twitch-Streamer ist auf Platz 2 der Rangliste von Call of Duty: Vanguard, dann wird er mit Cheats ertappt. Jetzt ist bekannt, wie er seine Wallhacks erklärt, doch der Grund kann nicht restlos überzeugen. MeinMMO sagt euch mehr.

In nur 3 Sekunden hat ein Twitch-Streamer alles verloren. pplehx ist live auf Twitch und spielt CoD Vanguard – das Spiel, in dem er auf Ranglisten-Platz 2 steht.

Dann hat er kurz technische Probleme. 3 Sekunden lang ruckelt sein Stream. Sein Bildaufnahme-Programm verliert offenbar kurz die Orientierung und weiß nicht, was es filmen soll. Der Streamer beschwert sich über die Ruckler, doch seine Zuschauer sehen mehr, als sie sollten:

3 Sekunden lang sind im Stream glasklare Wallhacks zu erkennen. Die Zuschauer sehen endlich, was der Spieler auch sieht, nämlich rot-umrandete Gegner, selbst durch Wände hindurch.

Der neue Ranglisten-Modus in CoD Vanguard hat einen handfesten Cheat-Skandal. Der Streamer löscht daraufhin seine Twitter- und Twitch-Accounts. Doch in sozialen Medien kursieren Bilder, die zeigen, wie der Cheater seine Wallhacks erklärt.

„Ich wusste nicht, wie man sie wieder abschaltet“

Auf Twitter kursiert ein Bild aus einem Twitch-Chat. Es zeigt den Cheater pplehx, wie er auf einen User reagierte.

pplehx meinte offenbar, dass er mit den Wallhacks erst angefangen hatte, nachdem er schon auf Platz 2 der Rangliste war. Daraufhin wurde er gefragt, warum er denn Cheats brauche, wenn er schon so weit oben sei.

Die Erklärung sorgt für hochgezogene Augenbrauen: „Ich habe [die Wallhacks] für die Diamanten-Camo genutzt und wusste nicht, wie man sie wieder abschaltet.“

Der zweitbeste Spieler der Welt soll also handfeste Wallhacks benutzt haben, um beim Freischalten der Waffen-Skins auszuhelfen. Dann habe er schlicht nicht gewusst, wie man die Cheats wieder abstellt, und sie dann offenbar schulterzuckend einfach akzeptiert.

Dieses schwerwiegende Versehen hatte pplehx wohl gut und wissentlich versteckt, denn den „ungewollten“ Vorteil hat er vor dem fatalen Twitch-Clip nie erwähnt, erklärt oder um Hilfe gebeten.

Aufgefallen ist: Im Clip, der die Cheats zeigt, nutzt er die Diamanten-Camo gar nicht. Seine Primärwaffe hat sogar den Standard-Skin. Vielleicht auch, weil die Diamanten-Skins nicht unbedingt hübsch sind.

Für diese Erklärung wird pplehx auf sozialen Medien ausgelacht. FPS-Profi Ian „Enable“ Wyatt muss gar nicht erklären, warum diese Ausrede lächerlich ist – er wiederholt sie einfach und garniert die Aussage mit 3 Emoji:

Inzwischen ist die Rangliste im Spiel aktualisiert. Wo gestern noch pplehx auf Platz 2 war, ist er jetzt komplett verschwunden:

pplehx taucht in der Rangliste nicht mehr auf.

Die Geschichte vom Wallhack-Nutzer in den Top 2 hat für viel Gesprächsstoff in der Community gesorgt. Manche waren erschüttert davon, dass jemand so prominentes so lange unbemerkt bleiben konnte. Andere hingegen waren kein bisschen überrascht – sie glauben sogar, dass es noch mehr Cheater in der Top 10 geben könnte.

Denn die Story von pplehx ist nicht der einzige Cheater-Vorfall in CoD Vanguard in den letzten Wochen. Ein Spieler hat dabei sogar eine Kamera direkt auf seine Wallhacks gerichtet:

