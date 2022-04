Dank kuriosem Bug in CoD Vanguard geben explodierende Motorräder den Spielern Superkräfte

CoD Vanguard hat seit Release mit einigen schwerwiegenden und seltsamen Bugs zu kämpfen. Auf reddit hat ein User einen Clip geteilt, der die kuriosen Folgen einer Motorrad-Explosion zeigt. Das erinnert an die beste Szene aus einem Hollywood-Hit. MeinMMO sagt euch, was dahintersteckt.

Im subreddit von CoD Vanguard macht aktuell ein Clip die Runde, in denen ein Spieler plötzlich auf einer Wand steht und von dort auf seine Gegner ballern kann.

Was vor wenigen Jahren noch ein Feature in den SciFi-Ablegern von Call of Duty war, ist im Weltkriegs-Setting von CoD Vanguard jedoch komplett fehl am Platz. Denn dieser „Wall Run“ war ein Resultat von einem Bug, in dem eine Motorrad-Explosion einen Spieler zu Spider-Man macht.

Spieler klebt dank Bug an der Wand wie Spider-Man, sieht die Welt aus kuriosem Winkel

Ein Spieler von CoD Vanguard stellt sich neben ein Motorrad und ballert darauf, weshalb es explodiert. Die Spielfigur stirbt aber nicht, wie erwartet. Stattdessen passiert etwas Absurdes, denn der Spieler kocht auf der naheliegenden Wand wie Spider-Man und sieht die Welt aus ganz neuem Winkel:

Wie passiert dieser Bug? Wer Call of Duty schon einmal gespielt hat, hat vielleicht einmal bemerkt, dass der Winkel vom Bildschirmausschnitt etwas kippt, sobald man stirbt. Das passiert hier eigentlich auch – der Spieler stirbt aber nicht.

Stattdessen wird er in dem Moment, in dem er sterben sollte, lebendig an eine Wand in der Nähe transportiert. Er klebt an dieser dann wie eine Fliege, und kann aus einem kuriosen 90-Grad-Winkel weiterspielen.

Das sieht cool aus und erinnert an die vielleicht beste Szene vom Hollywood-Hit Inception mit Leonardo DiCaprio:

Doch in der Spielpraxis ist dieser Bug unendlich nervig. Der ist nämlich schon im Zombie-Spielmodus in CoD Black Ops Cold War aufgetaucht, mit den gleichen Ursachen. Es kann sogar noch schlimmere Ausmaße erreichen, als in dem Clip. Ein reddit-Nutzer erklärt, wie nervig das sein kann:

Es kann von nur 15° abweichen, aber je mehr man sich bewegt oder die Maus bewegt, desto schräger wird der Blickwinkel. Am Anfang mag es noch lustig und witzig sein, aber eine Abweichung von 90° ist einfach nur Mist. Noch schlimmer ist es, wenn sich der Blickwinkel um 180° dreht. Die einzige Möglichkeit, dies zu beheben, ohne das Spiel aufzugeben, ist es, in ein Fahrzeug ein- oder auszusteigen.

Der Spieler aus reddit schreibt selbst, dass er in diesem Match nicht nüchtern gespielt hat. Seine Fähigkeit, präzise zu schießen, war dementsprechend ohnehin nicht der Fokus. Ein Profi wird er mit Taktiken wie „Schieße ohne Grund auf ein Motorrad neben mir, damit es explodiert“ wohl ohnehin nicht.

Dabei ist die Konkurrenz im Profi-Bereich erst neulich ausgedünnt worden:

